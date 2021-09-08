Але справжніх проблем може завдати в першу чергу неофіційне працевлаштування, а невиплата грошей – це найменша загроза.

"Якщо люди звернуться в інспекцію праці, роботодавець може мати проблему, а може й не мати проблему. Але працівники, якщо виявлять, що вони працюють нелегально, точно будуть мати там проблеми. Як мінімум штраф, як максимум – можлива й депортація", – пояснив блогер Олександр Матвєєв.

"Коли ви працюєте неофіційно, то всі халепи і клопоти ви берете на себе. І все що завгодно – від банальної застуди до ковіду ви будете вирішувати за власний рахунок", – наголошує експерт ринку праці Тетяна Пашкіна.

Проте фахівці наголошують, що й ліцензовані агенції не гарантують вдалого працевлаштування, бо в роботі за кордоном завжди чимало ризиків.

"Яким добропорядним не була б посередником агенція, можлива ситуація, коли вони, наприклад, наймали людей на склади фірми "А" і все було добре. Але вони розширили пункт замовників і в них з’явилася організація "Б". І вони тепер наймають на організацію "Б", яка не є добропорядним працедавцем, але про це ще нікому невідомо. І бувають ситуації, коли агенція мусить, як то кажуть, на комусь перевірити, чи є той роботодавець новий добропорядним і шо з ним робити", – застерігає експертка Тетяна Пашкіна.