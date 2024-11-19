Про це 24 Каналу розповів генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс, зазначивши, що Трамп завжди презентує себе як сильного лідера. Для підтримання цього образу йому як президенту доведеться ухвалювати складні рішення.

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Не схоче, щоб над ним насміхалися

Водночас варто пам'ятати, за словами Джонса, що Трамп – непередбачуваний політик.

Він захоче внести сенс у те, що говорив у минулому щодо припинення війни. Але це не обов'язково має бути на шкоду Україні. Це може означати, що насправді він посилить підтримку України,

– підкреслив генерал-майор у відставці.

Тому не варто звертати занадто багато уваги на слова, які Трамп проголошував під час виборчого процесу і перед вступом на посаду.

Трамп любить показувати себе як сильного лідера. Успадкувавши ситуацію, в якій американська зброя використовується на далекі дистанції для ударів по Росії, чи захоче він негайно скасувати цей дозвіл. Не думаю,

– зазначив він.

Він не захоче, на думку Джонса, здаватися слабким. І не захоче створювати умови, за яких Україна зазнає фактичної поразки на полі бою. Тому він, скоріш за все, продемонструє тонший набір політичних інструментів, ніж дехто прогнозує.

Якщо Дональд Трамп відмовиться від завдання ударів Україною далекобійними ракетами по Росії та змінить політику Байдена, це зробить його слабким.

Він не любить виглядати таким. Він не захоче, щоб над ним насміхалися. А захоче зробити щось справді стратегічне – змінити хід цієї війни. Йому буде важко скасувати таке рішення, не виглядаючи слабким,

– припустив Джонс.

Також Трамп точно не захоче повторювати те, що сталося з президентом Байденом наприкінці кампанії в Афганістані. Його тоді змусили виглядати слабким, коли сили НАТО покинули цю країну.

Впевнений, що президент Трамп матиме цей спогад у пам'яті. І попри всі його розмови про те, щоб "закінчити війну за один день", він намагатиметься напрацювати способи якнайшвидшого завершення війни в Україні, але щоб він не виглядав слабким,

– сказав Руперт Джонс.

Трамп, як наголосив генерал-майор у відставці, має знайти спосіб прискорити завершення війни в Україні. Але це не означає, що на умовах, які б нашкодили нашій країні.

До слова, як зауважив журналіст та військовослужбовець Павло Казарін, Трамп хоч і формує зараз свою команду, проте рішення він буде ухвалювати самостійно. Він спиратиметься на власне уявлення про те, як все має бути. До того ж його рішення можуть бути імпульсивними.