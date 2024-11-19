Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс, отметив, что Трамп всегда представляет себя как сильного лидера. Для поддержания этого образа ему как президенту придется принимать сложные решения.

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Не захочет, чтобы над ним насмехались

В то же время стоит помнить, по словам Джонса, что Трамп – непредсказуемый политик.

Он захочет внести смысл в то, что говорил в прошлом о прекращении войны. Но это не обязательно должно быть в ущерб Украине. Это может означать, что на самом деле он усилит поддержку Украины,

– подчеркнул генерал-майор в отставке.

Поэтому не стоит обращать слишком много внимания на слова, которые Трамп провозглашал во время избирательного процесса и перед вступлением в должность.

Трамп любит показывать себя как сильного лидера. Унаследовав ситуацию, в которой американское оружие используется на дальние дистанции для ударов по России, захочет ли он немедленно отменить это разрешение. Не думаю,

– отметил он.

Он не захочет, по мнению Джонса, казаться слабым. И не захочет создавать условия, при которых Украина потерпит фактическое поражение на поле боя. Поэтому он, скорее всего, продемонстрирует более тонкий набор политических инструментов, чем некоторые прогнозируют.

Если Дональд Трамп откажется от нанесения ударов Украиной дальнобойными ракетами по России и изменит политику Байдена, это сделает его слабым.

Он не любит выглядеть таким. Он не захочет, чтобы над ним насмехались. А захочет сделать что-то действительно стратегическое – изменить ход этой войны. Ему будет трудно отменить такое решение, не выглядя слабым,

– предположил Джонс.

Также Трамп точно не захочет повторять то, что произошло с президентом Байденом в конце кампании в Афганистане. Его тогда заставили выглядеть слабым, когда силы НАТО покинули эту страну.

Уверен, что у президента Трампа это воспоминание останется в памяти. И несмотря на все его разговоры о том, чтобы "закончить войну за один день", он будет пытаться наработать способы скорейшего завершения войны в Украине, но так, чтобы он не выглядеть слабым,

– сказал Руперт Джонс.

Трамп, как отметил генерал-майор в отставке, должен найти способ ускорить завершение войны в Украине. Но это не означает, что на условиях, которые бы навредили нашей стране.

К слову, как заметил журналист и военнослужащий Павел Казарин, Трамп хоть и формирует сейчас свою команду, однако решение он будет принимать самостоятельно. Он будет опираться на собственное представление о том, как все должно быть. К тому же его решения могут быть импульсивными.