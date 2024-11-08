Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що, на його думку, відсутні будь-які перспективи, що Трамп зможе зупинити найближчим часом російську агресію в Україні. Він немає механізмів для цього.

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Діалог з Путіним

Є припущення, що одним із варіантів припинення бойових дій на території України є начебто розмова Трампа із Путіним, де президент США запропонує кремлівському диктатору сідати за стіл перемовин. Якщо він відмовиться, то Трамп може пригрозити надати Україні всю необхідну військову допомогу для потужної відсічі росіянам.

Олег Саакян вважає, що це не зовсім реалістично, адже лідеру республіканців буде дуже складно обґрунтувати це рішення перед своїми виборцями, які, ймовірно, не зрозуміють такі його різкі дії.

Що Трамп може запропонувати Путіну? Території України? Він не може гарантувати, що Київ на це погодиться. А щодо НАТО, то навіть у Росії розуміють, що Україну туди ніхто не збирається брати,

– сказав він.

Політолог наголосив, що Дональд Трамп немає ніяких важелів впливу на Путіна чи чогось, що можна йому запропонувати.

"Наступні місяці можуть бути наповнені різкими чи простими кроками, які можуть дорого коштувати, але зрештою нікуди не приведуть", – висловився він.

Варто зауважити, що, за оцінками CNN, непередбачуваний підхід Трампа до швидкого припинення російсько-української війни може спричинити складнощі для України та посилити позицію Кремля, який, ймовірно, використовуватиме перемовини для власних військових переваг.