Україні та її союзникам по НАТО доводилося місяцями обдумувати ідею перемоги Трампа, дії якого можуть бути доволі неочікуваними. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що очікує на Україну

У видання відзначили, що немає таємниці щодо того, що означає президентство Трампа для України. Він раніше заявляв, що закінчить війну "за 24 години", але не сказав, як. Його висловлювання неодноразово були двозначними. також Трамп говорив, що Зеленський не мав дозволяти цій війні початись, тож риторика республіканця зрозуміла.

Зі стратегічної точки зору війна в Україні наразі давала Пентагону порівняно дешевий засіб принизити свого другого найбільшого супротивника без жодних витрат для життя американців.

У Кремлі також раніше говорили, що американо-російські відносини не можуть стати гіршими, ніж зараз за президента Джо Байдена. Крім цього, Росія активізувала свої наступальні зусилля на Сході та намагався витіснити українські війська із Донбасу.

Успіх на Донеччині може залишити відкритим шлях до таких великих міст, як Дніпро та Запоріжжя, що зробить українську столицю раптово дуже вразливою та, ймовірно, перехилить терези війни.

Яким може стати підхід Трампа

Трамп нестабільний і непередбачуваний, особливо у складних питаннях, таких як міжнародні конфлікти. Він віддає перевагу швидкому вирішенню ситуації: просто покинути Афганістан талібам, або зустрітися в Сінгапурі віч-на-віч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Незалежно від швидкості чи деталізації підходу Трампа ситуація протягом наступних тижнів буде складною. Минулого року моральний дух українських військ впав після призупинення допомоги від Конгресу.

Крім того, Трамп приходить став президентом у один із найбільш небезпечних моментів для Києва. Кілька аналізів лінії фронту показують, що в жовтні Україна втратила позиції майже безпрецедентними темпами.

Україна потребує озброєння

У підході НАТО вже давно є політичний недолік: адміністрація Байдена намагалась озброїти Україну так, щоб Путін програв, проте так, щоб не допустити ескалації. Такий підхід є суперечливим, проте кращим ніж схиляння Києва до переговорів на умовах Москви.

Перемога Трампа також може ускладнити саму позицію Зеленського.

Водночас Москва довела в Сирії в 2013 році та в Україні в 2015 році, що вона веде переговори, щоб виграти час для підготовки або досягнення своїх військових цілей. Путін прийме будь-які територіальні переваги, які він зможе конкретизувати, проте згодом його війська перегрупуються і війна почнеться знову. У виданні відзначають, що Путін потребує війни, щоб втримати владу.