Украине и ее союзникам по НАТО приходилось месяцами обдумывать идею победы Трампа, действия которого могут быть довольно неожиданными. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что ожидает Украину

В издании отметили, что нет тайны относительно того, что означает президентство Трампа для Украины. Он ранее заявлял, что закончит войну "за 24 часа", но не сказал, как. Его высказывания неоднократно были двусмысленными. также Трамп говорил, что Зеленский не должен был позволять этой войне начаться, поэтому риторика республиканца понятна.

Со стратегической точки зрения война в Украине пока давала Пентагону сравнительно дешевое средство унизить своего второго крупнейшего противника без всяких затрат для жизни американцев.

В Кремле также ранее говорили, что американо-российские отношения не могут стать хуже, чем сейчас при президенте Джо Байдене. Кроме этого, Россия активизировала свои наступательные усилия на Востоке и пыталась вытеснить украинские войска с Донбасса.

Успех в Донецкой области может оставить открытым путь к таким крупным городам, как Днепр и Запорожье, что сделает украинскую столицу внезапно очень уязвимой и, вероятно, опрокинет весы войны.

Каким может стать подход Трампа

Трамп нестабилен и непредсказуем, особенно в сложных вопросах, таких как международные конфликты. Он предпочитает быстрое решение ситуации: просто покинуть Афганистан талибам, или встретиться в Сингапуре с глазу на глаз с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Независимо от скорости или детализации подхода Трампа ситуация в течение следующих недель будет сложной. В прошлом году моральный дух украинских войск упал после приостановления помощи от Конгресса.

Кроме того, Трамп приходит стал президентом в один из самых опасных моментов для Киева. Несколько анализов линии фронта показывают, что в октябре Украина потеряла позиции почти беспрецедентными темпами.

Украина нуждается в вооружении

В подходе НАТО уже давно есть политический недостаток: администрация Байдена пыталась вооружить Украину так, чтобы Путин проиграл, однако так, чтобы не допустить эскалации. Такой подход является противоречивым, однако лучше чем склонение Киева к переговорам на условиях Москвы.

Победа Трампа также может усложнить саму позицию Зеленского.

В то же время Москва доказала в Сирии в 2013 году и в Украине в 2015 году, что она ведет переговоры, чтобы выиграть время для подготовки или достижения своих военных целей. Путин примет любые территориальные преимущества, которые он сможет конкретизировать, однако впоследствии его войска перегруппируются и война начнется снова. В издании отмечают, что Путин нуждается в войне, чтобы удержать власть.