Даже не 2 месяца на посту: канцлер Австрии уходит в отставку

Австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. На посту он пробыл всего 52 дня.

Шалленберг заявил, что освободит пост федерального канцлера "как только в партии определят соответствующий курс".

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Канцлер Австрии уходит в отставку

Свое заявление Шалленберг объяснил тем, что он не намерен и никогда не должен был брать на себя функции федерального главы новой народной партии.

Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста – главы правительства и главы Федеральной партии, имеющей наибольшее количество голосов в Австрии, должны быть быстро воссоединены в одних руках,

– отметил политик.

На посту Шалленберг пробыл менее 2 месяцев.

Бывший министр иностранных дел стал канцлером Австрии только 11 ноября. Его назначили после отставки Себастьяна Курца с поста главы правительства в связи с коррупционными расследованиями в отношении него и его окружения.

Если Шалленберг все-таки уйдет в отставку, то станет политиком, пробывшим на этом посту кратчайший срок. Однако окончательное решение об отставке канцлера должна принять партия.

Ожидается, что новым главой правительства может стать действующий министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.