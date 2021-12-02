Сам Курц заявил, что именно после рождения ребенка принял соответствующее решение. Об этом политик заявил 2 декабря на пресс-конференции.

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Экс-канцлер Курц заявил, что уходит из политики

Себастьян Курц заявил, что последние несколько месяцев стали для него "невероятно напряженным временем" и "американскими горками относительно эмоций".

Именно поэтому 35-летний экс-канцлер покидает пост председателя Австрийской народной партии, которая находится у власти и лидера ее парламентской фракции.

Политик пояснил, что именно рождение помогло ему осознать, что он не хочет заниматься политикой.

Курц прокомментировал обвинения и назвал себя "ни святым, ни преступником"

Комментируя обвинения в отношении него, политик сказал, что не является "ни святым, ни преступником". Однако заверил, что обвинения против него являются ложными.

Также 3 декабря должно состояться заседание федерального исполнительного органа партии. На нем Курц передаст председательство Австрийской народной партией Августу Вегингеру.

По информации СМИ, которые ссылаются на источники в правительственных кругах, – следующим федеральным канцлером Австрии станет нынешний глава МВД Карл Нехаммер.

Коротко о скандале с экс-канцлером Себастьяном Курцом