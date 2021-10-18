Об этом свидетельствует последний опрос. Отмечается, что поддержка Австрийской народной партии уменьшилась с 34% до 26% после обвинений в отношении бывшего канцлера Курца.

К теме Австрию всколыхнул громкий коррупционный скандал: при чем тут Россия

В то же время партия, назначившая бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга новым канцлером, лишь немного опережает оппозиционных социал-демократов, которых поддерживают 24% опрошенных избирателей.

Около 71% респондентов сочли отставку Курца с поста канцлера оправданной, а 22% считают, что она необоснованна. По мнению двух третей опрошенных, обвинения против Курца имеют основания. Вместе с тем 23% считают, что в этом деле нет ничего незаконного.

Важно! Подозрение заключалось в том, что в период 2016 – 2018 годов Министерство финансов использовало бюджетные деньги "для финансирования исключительно партийно политически мотивированных, иногда манипулятивных опросов компании, которая занимается исследованием мнений, в интересах политической партии и ее высших функционеров".

Коррупционный скандал с Себастьяном Курцом: что известно