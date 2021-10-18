Про це свідчить останнє опитування. Зазначається, що підтримка Австрійської народної партії зменшилась з 34% до 26% після звинувачень щодо колишнього канцлера Курца.

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Водночас партія, що призначила колишнього міністра закордонних справ Александра Шалленберга новим канцлером, лише трохи випереджає опозиційних соціал-демократів, яких підтримують 24% опитаних виборців.

Близько 71% респондентів визнали відставку Курца з посади канцлера виправданою, а 22% вважають, що вона необґрунтована. На думку двох третин опитаних, звинувачення проти Курца мають підставу. Разом з тим 23% вважають, що в цій справі немає нічого незаконного.

Важливо! Підозра полягала в тому, що у період 2016 – 2018 років Міністерство фінансів використовувало бюджетні гроші "для фінансування винятково партійно політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань компанії, що займається дослідженням думок, в інтересах політичної партії та її вищих функціонерів".

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