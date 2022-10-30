Даже не прятались и таскали мешки с награбленным: военные показали всю суть россиян

Мародерство для армии Путина – уже традиция. Оккупанты крадут у мирных украинцев все, что только можно вынести. В частности, электрочайники, стиральные машинки, унитазы, наушники, веб-камеры и даже белье.

В одном из временно оккупированных населённых пунктов российские военные несли награбленное в мешках. Фото показали украинские защитники.

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Одно фото демонстрирует всю сущность российской армии

На опубликованном фото несколько российских захватчиков идут по улице одного из временно оккупированных населенных пунктов. На спине каждого оккупанта гигантский белый мешок, вероятно, до основания набит похищенными у местных жителей вещами.

Такую картину наши защитники зафиксировали во время разведки. Мародеры даже не прятались и тащили мешки с награбленным прямо среди бела дня.

Одно фото, демонстрирующее всю низменную суть российских оккупантов,

– подчеркнули воины Сил специальных операций ВСУ.

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Захватчики несут ворованное имущество украинцев / Фото 8 полка спецназначення ССО

Как оккупант украл веб-камеру и показывает реалити-шоу

Ранее блоггер Ян Гордиенко рассказал, как дом его друзей в Лимане обворовали российские солдаты. В частности, бурят вынес камеру видеонаблюдения.

Уже в скором времени, 11 октября, украинские хозяева увидели настоящее шоу. Или захватчик сам привез камеру домой, или передал ее, но теперь камера транслирует все, что происходит в доме бурята.

Так что украинцы могут наблюдать за российским реалити. Эпичное видео этой истории смотрите в нашем материале.

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