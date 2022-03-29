Даже не старается доработать фейк, – журналист о новом "приезде" Кадырова в Украину
Главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров заявил, что приехал в Мариуполь. Он обнародовал "соответствующее фото" якобы из Украины, однако этим разоблачил себя.
Об этом рассказал журналист 24 канала Артем Овдиенко. Он говорит, что Кадыров не умеет работать над своими ошибками.
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Что известно о "приезде" Кадырова
Рамзан Кадыров объявил росСМИ, что якобы приехал в Мариуполь, чтобы посмотреть на "спецоперацию". Однако украинцы уже выяснили, что это фейк. А помог в этом сам лидер чеченцев, который случайно разоблачил себя.
Пропагандистские СМИ показали соответствующее фото, на котором Кадыров молится в окружении охраны якобы на АЗС в Украине. Однако, как отметил журналист 24 канала, сфотографировался он на фоне российской заправки Pulsar. В Украине таких заправок нет.
Кадыров говорит, что он в Украине, но рядом – российская заправка / Скриншот
Кадыров не старается доработать фейк
Артем Овдиенко убежден, что, несмотря на фотодоказательство, что это фейк, россияне и чеченцы все равно верят, что Рамзан Кадыров действительно в Украине.
Хотя сам лидер чеченских боевиков даже не старается доработать фейк.
"Он даже не старается, чтобы этот фейк выглядел правдоподобно", – добавил журналист 24 канала.
Кадыров снова "спалился", что он не в Украине: доказательство в видео
К слову, ранее уже была информация, что Рамзан Кадыров 13 марта находился на Киевщине. Однако, настоящих доказательств того, что он приезжал в Украину, не было.
Однако его знатно потроллили украинские политики, в частности, советник руководителя ОП Алексей Арестович. Он пошутил с недолідера и предложил ему в комментариях к одному из своих сообщений таки "постучать".