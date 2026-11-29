Украина будет преследовать российские корабли с оружием даже в нейтральных водах, – Зеленский
Украина планирует выслеживать и уничтожать российские суда, перевозящие оружие, даже в нейтральных водах. Такие корабли и впредь будут подвергаться атакам.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в комментарии изданию Al Jazeera.
Ответные меры обязательно последуют
Как подчеркнул Зеленский, Украина намерена выслеживать российские суда, перевозящие оружие. Они не спрячутся даже в международных водах.
Если мы обнаружим российские корабли, перевозящие оружие, используемое в этой войне, то, само собой, мы будем преследовать эти корабли и отомстим им,
– отметил Зеленский.
Несмотря на это, Зеленский признает, что могут случаться различные просчеты. Если будут происходить ошибки, то их нужно исправлять.
Добавим, что в ноябре Силы обороны потопили российский военный корабль "Меркурий" у берегов Ливии. Известно, что эта атака раздражила премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Зеленский уже провел с ней телефонный разговор, в ходе которого они пришли к взаимопониманию.