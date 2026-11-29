Про це розповів президент Володимир Зеленський в коментарі виданню Al Jazeera.

Adv

популярні відео

Відплата обов'язково буде

Як наголосив Зеленський, Україна збирається вистежувати російські судна, які перевозять зброю. Вони не сховаються навіть у міжнародних водах.

Якщо ми знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, що використовується в цій війні, то само собою ми переслідуватимемо ці кораблі та їм відплатимо– зауважив Зеленський.

Попри це, Зеленський визнає, що можуть траплятися різні прорахунки. Якщо ставатимуться помилки, то потрібно їх виправляти.

Додамо, в листопаді Сили оборони потопили російський військовий корабель "Меркурій" поблизу берегів Лівії. Відомо, що ця атака роздратувала прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Зеленський вже провів з нею телефонну розмову, де вони порозумілися.