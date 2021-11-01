Даже песик: в российском супермаркете женщина натянула маску на любимца – курьезное видео

В одном из российских супермаркетов заметили женщину, которая надевала защитную маску на морду своего четвероногого любимца. Забавный ролик появился в сети 1 ноября. В пабликах распространялась информация, будто бы это произошло в Киеве. Однако оказалось, что кадры сняли в Подмосковье.

Покупательница везла йоркширского терьера в детской коляске. Показательно, что сама она спустила свою маску аж на подбородок.

По теме Голосуют даже хвостатые: в сети показали забавные фото любимцев с избирательных участков Харькова

Песик – пример для людей

В комментариях пользователи пошутили, что некоторым людям не мешало бы взять пример с животного и не пренебрегать ношением масок в людных местах.

Также кое-кто из тех, кто поверил, что курьез случился в Украине, потроллил владелицу собачки, предложив ей установить хвостатому "Дию Гав".



В России женщина без маски надевала защитное средство на своего любимца / Скриншот видео

Зоозащитники против

Что же касается гуманности поступка женщины, то тут мнения разделились: кто-то писал, что животные также могут болеть COVID-19, поэтому их стоит защищать, а кто-то убежден, что женщина просто поиздевалась над беззащитным животным.

В супермаркете Подмосковья женщина натянула маску на собаку: видео