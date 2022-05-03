Многие жители временно оккупированных территорий не подвергаются таким действиям русской армии, и ни за что не приобщаются к ним. Впрочем, есть и те, скорее всего, на фоне страха за собственную жизнь, которые готовы стать на сторону врага.

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Жители оккупированного Донбасса призывают не приобщаться к российской армии

Одним из таких стал боевик так называемой ДНР. По словам мужчины, его насильственно мобилизовали 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Уже впоследствии, без подготовки, "ополченца" бросили в бой, в котором ему удалось выжить. Он попал в украинский плен, поскольку российские командиры бросили своих солдат, как запахло опасностью. Ничего удивительного, хотя, а как же "вторая армия мира своих не бросает". Кажется, что-то пошло не так!

Служба безопасности Украины провела разговор с ним, в котором он призвал своих земляков не приобщаться к российской армии. Более того, говорит, не следует делать этого даже под угрозой тюрьмы.

Человеческие утраты, разрушенные дома, города – не стоят амбиций путина. Если бы передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму,

– говорит он.

Очевидно, тогда ему не хватило смелости отказать оккупантам. Впрочем, подчеркнул, что сейчас бы выбрал "сесть в тюрьму".

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