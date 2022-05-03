Многие жители временно оккупированных территорий не подвергаются таким действиям русской армии, и ни за что не приобщаются к ним. Впрочем, есть и те, скорее всего, на фоне страха за собственную жизнь, которые готовы стать на сторону врага.
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Жители оккупированного Донбасса призывают не приобщаться к российской армии
Одним из таких стал боевик так называемой ДНР. По словам мужчины, его насильственно мобилизовали 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.
Уже впоследствии, без подготовки, "ополченца" бросили в бой, в котором ему удалось выжить. Он попал в украинский плен, поскольку российские командиры бросили своих солдат, как запахло опасностью. Ничего удивительного, хотя, а как же "вторая армия мира своих не бросает". Кажется, что-то пошло не так!
Служба безопасности Украины провела разговор с ним, в котором он призвал своих земляков не приобщаться к российской армии. Более того, говорит, не следует делать этого даже под угрозой тюрьмы.
Человеческие утраты, разрушенные дома, города – не стоят амбиций путина. Если бы передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму,
– говорит он.
Очевидно, тогда ему не хватило смелости отказать оккупантам. Впрочем, подчеркнул, что сейчас бы выбрал "сесть в тюрьму".
Смотрите видео СБУ с одним из "воинов" Донбасса:
Ситуация в Донецкой области: коротко
- Только за минувшие сутки российские военные обстреляли 10 городов и сел в Донецкой области. Они били из "Градов", танков и ракет.
- За 2 мая на Донбассе было ранено 12 человек. К сожалению, один человек погиб. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, боевики травмировали 8 жителей области.
- В дом многодетной семьи в Донецкой области было прямое попадание вражеского боеприпаса. 39-летняя женщина и трое ее детей от 7 до 15 лет чудом выжили.
- В области идет эвакуация мирного населения. 30 апреля удалось вывезти в безопасные места 435 человек.
- По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на отрезках Донецкого направления осуществляют перегруппировку.
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