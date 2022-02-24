Начало XIX столетия. Франция отходила от продолжительной революции. Народ привыкал к новым правилам в государстве. Сыновья простых людей, земледельцев или ремесленников, начинали получать образование. В том числе и самое престижное – военное.

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Раньше офицерами становились исключительно представители верхних слоев общества: все решали родословная, деньги и связи. Теперь же талантливые ребята смогли на равных конкурировать с богачами. Обучение стало бесплатным. Более того, можно было даже получить неплохую стипендию.

Франция стала богаче

Франция изменилась. Стала, скажем так, немного справедливее и, в конце концов, богаче. Не в последнюю очередь благодаря плодотворной работе консула – Наполеона. Да-да. Бонапарт, прежде чем стать императором и грозным завоевателем, постарался улучшить уровень жизни французов.

Наполеон Бонапарт изначально был консулом / Фото Getty Images

Некоторые из его новаторских реформ успешно функционируют в стране до сих пор. Именно он принял единую конституцию на всей территории государства, отобрал земли и богатства у церкви и отдал мелким фермерам. Так сказать, поддержал малый бизнес.

Еще провел финансовую реформу, закрепил понятие частная собственность. Ну, и главное – искоренил то, что сейчас называют кумовство или коррупция. На должности назначали талантливых людей, независимо от того, кто там у них родители, деды или прадеды.

Наполеон стал императором

Побед в рамках страны Наполеону было мало. В 1804 году он стал императором, но душа желала большего. Да и в те времена Франция была довольно неспокойным регионом. Постоянные противостояния, перевороты, борьба за влияние терзали страну уже много лет.

Так что Бонапарт решил, что ему нужна гигантская армия. Чтобы пыл французов, так сказать, направить в правильное русло.

Поэтому многие действенные реформы Наполеон произвел и в военной сфере. В отличие от большинства государств того времени, во французскую армию парней призывали, а не приглашали. Солдатами становились молодые люди от 20 до 25 лет. Они получали полное обеспечение и хорошее жалование.

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В то же время воевать десятилетиями не приходилось. Чаще лет до 30 можно было вернуться в мирную жизнь. Правда, большинство службу продолжали, ведь ветераны зарабатывали ощутимо больше новобранцев и в итоге могли претендовать на состоятельную жизнь.

За время службы вполне можно было навоевать не только на хлеб с маслом для себя и семьи. А даже на имение с собственной землей и прислугой. Это, конечно, если зарекомендовал себя на поле боя и дорос до звания офицера. Такие случаи – не редкость, напротив, привычная практика. Так что армия Наполеона была своего рода еще и социальным лифтом.

Одно из самых могущественных войск в истории

Удобно устроившись на трон, Бонапарт начал формировать одно из самых могущественных войск в истории человечества. Grande Armée. Великая армия. Все начиналось примерно со 160 тысяч солдат. Что уж, согласитесь, много.

А через 7 лет на Россию уже пошли более полумиллиона воинов. Половина из них – французы. И это притом, что население государства тогда не дотягивало до 30 миллионов. Так что на фронт шел каждый сотый житель страны.

Правда, всех сразу в один бой не бросали, да и вражеские войска формировали представители нескольких сверхдержав, поэтому ощутимого численного преимущества на полях у Grande Armée все равно никогда не было.

Война должна кормить войну,

– эти слова приписывают Бонапарту.

Сколотив гигантскую банду – просто грех не попытаться подчинить себе Европу. Этим Наполеон и занялся.

Помешать ему собралась целая коалиция:

британцы;

австрийцы;

шведы;

часть германских земель;

россияне.

Франция на эту недружественную встречу тоже шла не сама, а с друзьями. В Великой армии французов было около половины. Остальные – союзники, которые с готовностью присоединиться к такой мощной команде. Репутация французской армии играла на руку.

Бой под Аустерлицем

Наполеон охотно использовал гигантский размер своего войска. Безболезненно делил его на несколько частей, которые все равно остававшихся немалыми. Этот ход принес Наполеону и его самую известную победу в жизни – в бою под Аустерлицем.

После взятия Вены в 1805 году большая часть армии осела в столице Австрии. Остальные же заняли выгодную высоту менее чем в 200 километрах от города, где принялось ждать 85-тысячное объединенное российско-австрийское войско.

Справка. У самого Наполеона было лишь немногим более 70 тысяч воинов и вдвое меньше артиллерии, чем у врага.

Когда союзники начали наступление, поощренные слухами о слабости и истощении французов, которые сам Бонапарт и распускал, он оставил выгодную позицию на вершине, делая вид, что отступает. Часть россиян бросилась вдогонку.

Они не заметили, что французские войска разделились на две части. Пока сравнительно небольшая группа скрестила оружие с оппонентом, большинство войска оттеснило обескровленных союзников. Солдаты же Александра Первого оказались в окружении.

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В панике тысячи россиян бежали по замерзшему водоему. И попадали под обстрелы артиллерии. Сам император всероссийский едва избежал плена и, по преданию, после продолжительного побега слез с коня, сел под деревом и разрыдался. Так львиная часть континентальной Европы принадлежит Франции.

Столицей Европы стал Париж

Париж стал столицей Европы. И моды. Победы Бонапарта были во всех значениях слова "красивыми". Французы были бы не французами, если бы даже в бой не бросались элегантно одетыми.

В лагерях армии было сравнительно чисто, устанавливали туалеты, солдаты внимательно следили за гигиеной и чистотой своей роскошной формы. Сине-белые мундиры стали очень узнаваемыми. В таких и на дискотеку или бал прийти не стыдно.

Что известно об одежде армии Наполеона Головные уборы воинов были не только эстетическими, но и познавательными. На них красовались символы разных родов войска, а каждый цвет помпона означал конкретную роту. Так что в бою французам было легко найти своих. А поиск парней из своей команды в горниле битвы – дело не такое уж легкое.

Напрмер, на Австрию Наполеон повел 7 отдельных корпусов (почти все состояли из нескольких пехотных дивизий и одной кавалерии) и около 20 тысяч запасной конницы. Едва не забыли об элитном французском подразделении – гвардейцах.

В пиковые моменты войны численность армии перевалила за 300 тысяч солдат. К слову, около половины офицеров – это бывшие рядовые, проявившие себя в боях. Пехота несла в руках ружье со штыком на конце. Его прицельная дальность – 100 шагов. Убийственная сила – втрое больше.

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Процесс зарядки был длительным и напоминал целый обряд. Поэтому нормой для французского пехотинца было произвести 4 выстрела в минуту. Снаряжение, которое имел с собой каждый солдат, позволяло совершить 60 таких залпов.

Кроме того, отдельные роды войск французской армии имели на вооружении штуцеры – один из первых в Европе видов нарезного огнестрельного оружия. Они били втрое дальше гладкоствольных ружей и были значительно точнее.

Заметьте, за минуту солдат успевал выстрелить только раз, а еще у штуцера не было штыка, так что воины с таким оружием редко вступали в рукопашную мясорубку.

Артиллерия Великой армии была лучшей на континенте. Пушки доставали врага, который расположился за полтора километра, и могли вести огонь со скоростью 2, а при необходимости и 3 выстрела в минуту. Гаубицы – стреляли почти на 2,5 километра.

При этом заряжать артиллерию можно было как обычными ядрами, так и картечью, или разрывными патронами – все, чтобы устроить настоящий ад на земле. Во время упомянутого легендарного боя под Аустерлицем, где Наполеон разбил третью коалицию против себя, в его распоряжении было 139 орудий – вдвое меньше, чем у врагов, что не помешало победе.

Французы покоряли новые территории

Гигантское. Мощное. Хорошо вооруженное и обученное войско. Великая армия полностью оправдывала свое название. Французы вместе с союзниками поочередно покорили территории современной Австрии, Германии, части стран Бенилюкса, Италии, Испании и Польши.

Одну за другой разбив сильнейшие армии континента, Наполеон стал основным монархом Европы. Всех непокорных (к примеру, Португалию) Бонапарт просто завоевал. Никаких тонких дипломатических ходов. Брутальная грубая сила.

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Правда, своих солдат он тоже не то чтобы очень жалел. Жертв хватало: только во время австрийской кампании Великая армия потеряла или искалечила более 30 тысяч солдат. Так еще и тогдашняя медицина не могла справиться с тяжелыми травмами, которые наносило огнестрельное оружие. Максимум – ампутация раненых частей тела. И это еще хороший вариант.

Наполеон поставил Европу на колени

Страшной ценой, но Наполеон все же поставил Европу на колени. Но долго это продолжаться не могло. В огромных владениях Наполеона появлялось все больше горячих точек.

Сильне всех сопротивлялись испанцы. Их не устраивало присутствие в государстве достаточно жестоких французских солдат. Продолжались партизанские набеги. Наполеон бросил туда свое войско. И пока разбивал не особо организованных повстанцев, на континент высадились гости из Британии.

Бонапарт вынужден был просить поддержки у России / Фото info-islam

Французы бросились бить их, как вдруг австрийцы попытались реваншироваться. Бонапарт должен был просить поддержку у России, но та отказала. Правда, и Австрии никто не помогал, поэтому Наполеон с горем пополам подавил и это восстание.

Почему Наполеон терял сторонников

Доминация в Европе дорого обходится французам. Удерживать гигантскую армию становится все труднее. Уровень жизни в стране заметно падает. Чтобы закрыть рот недовольным, Наполеон расправляется с политическими оппонентами, вводит цензуру и пропаганду.

Все это – начало конца. Он терял сторонников: как в собственной стране, так и за рубежом. В таких условиях он решил еще и пойти войной на другую гигантскую монархию – Россию, где происходит вся эта история со сожженной Москвой, Кутозовым, русскими морозами и полным фиаско Наполеона.



Наполеону пришлось отречься от престола / Фото Christies

В конце концов, союзное войско Британии, России, Пруссии, Австрии и Швеции смогло разбить остатки Великой армии. Ее доминирование в Европе было безоговорочным, но не продолжительным. Армия с небольшим перерывом на мир просуществовала всего 8 лет.

Наполеон отрекся от престола. Неудачно попытался вернуть себе власть и оказался в ссылке на острове Святой Елены. Там и умер главнокомандующий одного из мощнейших войск в истории человечества.

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Даже огромная, обученная и до зубов вооруженная армия не может долго держать под своим гнетом другие народы. Рано или поздно режим лопнет. К сожалению, этот урок истории все еще не все усвоили.