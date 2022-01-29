Последней жертвой оспы стала медицинский фотограф Джанет Паркер в 1978 году. Она же заразила свою мать.

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Последняя жертва оспы

Инфицирование, вероятно, произошло в лаборатории по исследованию вируса оспы на медицинском факультете Бирмингемского университета, где Паркер фотографировала биологические образцы. Чтобы прекратить возможную вспышку оспы, немедленно провакцинировали 500 контактов фотографа. Сама Паркер не выжила.

Последней жертвой оспы стала Джанет Паркер / Фото Pfizer España

Создание первой известной вакцины

Необходимость проверки доказательств иммунизации для получения разрешения на передвижение берет свое начало со времени создания первой известной вакцины Эдвардом Дженнером в 1796 году.

Сначала вакцинация происходила через втирание в сделанные на руке ранки материала с ослабленным вирусом. После этого оставались характерные рубцы, наличие которых и потребовали показать инспекторы в местах, где был повышен риск вспышки очага инфекции.

Демонстрация шрамов от вакцины была обязательным условием для путешественников того времени. Рубцы на руках проверяли:

в американских портах;

при въезде в Пандхарпур в Британской Индии;

у желающих совершить хадж перед Меккой.

Обязательная вакцинация, как ответ на прогрессивное распространение серьезной болезни – изобретение довольно давнее и, соответственно, проверенное временем. Так, например, еще в начале ХХ века в Соединенных Штатах Америки так боролись с распространением смертоносной оспы.

Фотография, которую сделали во время борьбы с оспой / Фото History

Без прививки – некуда

Фото сверху – из Нью-Арка, штат Нью-Джерси. Его сделали в 1931 году, когда штат боролся со вспышкой эпидемии оспы. Невакцинированных не принимали на работу, чтобы снизить риск разнесения инфекции. Тогда же своего рода "пропуском" к привычной жизни была вакцинация.

Без прививки невозможно было ни получить работу, ни ходить в школу. Очень знакомо, согласитесь. Поскольку вместе с оспой распространялся бизнес на фейковые сертификаты о вакцинации – роль свидетельства прививки выполняли рубцы на плечах.

Нужна одна из трех вещей

В газете El Paso в 1910 году написали, что путешественникам во время пересечения границы нужно было показать одну из трех вещей, что указывало бы на то, что они пережили оспу:

свидетельство о прививке;

шрам на руке после вакцинирования;

шрамы на лице.

Наличие бумажки о проделанной вакцине или рубце на руке чуть ли не впервые стало решающим фактором ритма жизни в наиболее развитых штатах США.

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В целях популяризации прививок к информационным материалам добавляли фото двух ребят после течения оспы. Один из них вакцинирован не был, другой имел прививку и, соответственно, имел более легкое течение болезни.

Одни из самых жестоких противоэпидемических мер

В 1901 году оспа начала "косить" обитателей восточных штатов Массачусетса и Орегона. Местные власти ввели одни из самых жестких во всех штатах противоэпидемических мер.

Напомним! Это был единственный штат, который еще в 1855 году запретил посещать школы невакцинированным детям.

Конечно, кампания по обязательным прививкам понравилась это не всем. Для многих в прививках виделась опасность большая, чем угроза подцепить оспу. Появились первые лиги "против вакцинации" и "для защиты личных прав и свобод". Шрамы от принудительной вакцинации называли признаком медицинской тирании и деспотизма.

Распространение фейковых сертификатов о вакцинации

Ситуация иногда складывалась патовая. Инспекторы ходили по домам, чтобы вакцинировать жильцов. Часто им не открывали дверь или даже пытались избить. Поэтому врачу добавляли сопровождение полицейских. Первые же "антиваксеры" искали медиков, чтобы получить фейковый сертификат о вакцинации.

Инспекторы с полицией ходили по домам вакцинировать людей / Фото History

Ответом на обязательную вакцинацию стали списки врачей, готовых выписывать фейковые справки о прививках, которые распространяли "Лиги антиваксеров". А правительство штата столкнулось с облаком фейковых сертификатов о вакцинации.

В 1904 году в The New York Times опубликовали статью о мошенничествах с подделками справок о прививках. В частности, о том, что есть медики, которые продают "липовые" сертификаты бедным, необразованным и легковерным гражданам.

Фейковый сертификат вакцинации / Фото History

"Поскольку справки можно было так легко подделать, то очень быстро власти вернулись к уже подзабытому методу проверки. Теперь шрамы от вакцин снова стали физическим доказательством на уровне с сертификатами".

Популярной реакцией на принудительную вакцинацию является сопротивление. Так было уже давно. В начале ХХ века американский городок Кембридж штат Массачусетс прогремел на всю страну:

во-первых, там бушевал один из самых больших очагов эпидемии оспы;

во-вторых, местный протестантский пастор Хеннинг Якобсон стал судиться против принудительной вакцинации. Это был первый подобный иск.

Суд против принудительной вакцинации

Массачусетс был первым штатом, где прививки против оспы сделали обязательным условием для посещения школ. Когда в 1901 году болезнь снова появилась, правительство штата очень быстро объявило массовую вакцинацию. Врачи в сопровождении копов с уколами ходили по домам.

Когда пришли к Якобсону, пастор отказался и заявил, что не будет платить 5 долларов штрафа. Отказ аргументировал тяжелой переносимостью прививок. Тогда на него подали в суд, а преподобный подал встречный иск. Точку в споре ставил Верховный трибунал Соединенных Штатов Америки.

"Мое тело – мое дело"

Аргумент Якобсона, если коротко, "мое тело – мое дело, а обязательная вакцинация нарушает это главное право каждого человека. А массачусетский закон, совершающий из-за отказа вакцинироваться преступление, нарушает федеральный закон".

Однако ответ суда его не порадовал. Судья Джон Маршал Харлан принял сторону врачей. Безопасность общества иногда может потребовать решений, приостанавливающих личные права.

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На примере гражданской войны судья отметил, что общество имеет право защищаться от болезней, подобно защищаемому во время военных действий. Единственное продвижение для Якобсона – суд позволял не прививаться, если вакцина угрожает жизни и здоровью.

Дело Якобсона против штата Массачусетс не только было прецедентом, который вводил медицинскую необходимость как аргумент приостановления действия гражданских прав. Он еще и узаконивал штрафы на тех, кто отказывался от прививок.

Отметим! Почти через полвека тот же Массачусетс станет местом рекордной вакцинации: 6 миллионов человек меньше, чем за месяц.

Риск вспышки новой эпидемии

Отгремела Вторая мировая война, изобрели фотоаппараты полароиды и все больше жилищ американцев могли похвастаться телевизором. Казалось, жизнь налаживается и ничто не сможет перечеркнуть эту светлую полосу.

Однако в марте 1947 года в Нью-Йорке обнаружили больного бизнесмена, вернувшегося из Мексики и у которого диагностировали оспу. Риск вспышки новой эпидемии был очень велик.

Это были плохие новости. В том, что город на грани апокалипсиса, первым стал говорить главврач Нью-Йорка Израиль Вайнштейн. Он помнил, что в начале 1900-х годов вспышка оспы поставила город на колени.

Потребность в новой вакцинации

Лишь смертей – под тысячу и еще больше ослепших или искалеченных струпьями людей. Вайнштейн знал, что:

болезнь – всеядная;

передается через прикосновения и воздушно-капельным путем;

трое из 10 заболевших умирают.

Умерший "нулевой пациент" был привит в детстве. Это означало, что иммунитет может ослабнуть и давние прививки не работают. Поэтому требуется новая вакцинация.

Ситуация усугублялась тем, что на календаре были Пасхальные праздники. Люди пойдут праздновать в гости, оспа разнесется и тогда неизвестно как ее придется останавливать. Вайнштейн призвал к срочной повторной вакцинации в случае, если люди потеряли иммунитет.

Перед камерами вакцинировались О'Двайер и Трумэн

Несмотря на то, что медики начали широкую информационную кампанию, прививаться никто не спешил, пока не начали поступать новости о новых госпитализации и смерти жены одного из медбратов больницы, где лежал "нулевой пациент".

Перед камерами новостей доктор Вайнштейн сделал прививку мэра О'Двайера, во время визита в Нью-Йорк президент Гарри С. Трумэн тоже "подкатил рукав".

Девушек из ночного клуба вакцинировали на работе / Фото из архива Андервуда

Жители Нью-Йорка устраивали большие очереди

Вскоре жители Нью-Йорка часами, часто под прохладным дождем, стояли у государственных и частных больниц, поликлиник и полицейских участков, ожидая прививки и справки о ней.

В Нью-Йорк начали прибывать волонтеры. Интенсивность вакцинации была такой, что медики вводили 8 доз в минуту. За первые 2 недели 5 миллионов жителей Нью-Йорка были вакцинированы против оспы, а запасы вакцины Нью-Йорка опустошились. Через несколько дней приехали еще миллион доз, и все они также были использованы.

Очереди на вакцинацию / Фото The New York Times

Спустя 10 недель после того, как "нулевой пациент" вышел из автобуса на Манхэттене, доктор Уайнштейн объявил, что опасность миновала. За месяц в Нью-Йорке удалось вакцинировать рекордное количество людей для такого промежутка времени – 6 350 000 человек.

Отметим! Оспа тогда унесла жизни 12 человек, что является одним из самых маленьких показателей для подобных случаев.

"Ковидная" пандемия по размаху очень напоминает локальные обстоятельства времен еще не проигравшей оспы. Снова – смертельный вирус. Снова как альтернатива попасть ему в руки – вакцинация. Снова – большие споры "за" и "против" паспортов вакцинации. Да и аргументы по обе стороны баррикад почти не изменились.

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COVID-19 вынуждает учиться жить по-новому. Маски, карантин и прививки, кажется, с нами надолго. Я бы советовал каждому усилить защиту прививкой от коронавируса, но за меня, кажется, уже все сказали истории упомянутых фотографий. Берегите здоровье!