Москва активно распространяет пропаганду, что Украина готовит атаку на Россию, а союзники ей в этом помогают. Однако так называемые власти оккупационных администраций с этим не согласны.

Об этом свидетельствует заявление, сделанное в эфире российского пропагандистского телеканала представителем так называемой власти Луганщины.

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Боевики не верят в наступление Украины

Его комментарий касался того, что на оккупированных территориях Донбасса не признают, что Украина готовит на них нападение.

Мол, нагнетание и напряженная ситуация на линии разграничения есть, однако нет "никаких признаков того, что Украина готова к полномасштабному серьезному шагу".

Такие высказывания несколько противоречат риторике Кремля.

Заявления Кремля о якобы агрессии Украины

На днях спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины "наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав". Она считает, что вблизи оккупированных территорий уже около 125 тысяч украинских военных.

Более того, России кажется, что ОБСЕ все чаще фиксирует нарушения украинской стороной минских договоренностей.

Кстати, на самом деле регулярно всевозможные договоренности и обязательства нарушает только одна сторона – российская.

Российские войска на границе