Украина не планирует "сдавать свои позиции"
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что во время встречи с Лавровым министр Кулеба передал позицию Украины относительно двух ключевых вопросов. Речь идет об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя и прекращении огня на 24 часа.
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В украинском МИД заявили, что у Лаврова нет полномочий на предметный разговор. Его задача – "передать украинский запрос высшему политическому руководству в Москве".
Сообщается, что Украина не планирует "сдавать свои позиции".
Кулеба провел встречу с Лавровым: коротко
- Встреча Кулебы и Лаврова в Турции носила трехсторонний характер. Участие также приняла турецкая сторона.
- По итогам переговоров сторонам не удалось договориться о прекращении огня.
- Украинский министр заметил, что приехал в Турцию говорить, а Лавров – слушать. В этом и состоит разница.
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