Украина не планирует "сдавать свои позиции"

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что во время встречи с Лавровым министр Кулеба передал позицию Украины относительно двух ключевых вопросов. Речь идет об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя и прекращении огня на 24 часа.

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В украинском МИД заявили, что у Лаврова нет полномочий на предметный разговор. Его задача – "передать украинский запрос высшему политическому руководству в Москве".

Сообщается, что Украина не планирует "сдавать свои позиции".

Кулеба провел встречу с Лавровым: коротко

Встреча Кулебы и Лаврова в Турции носила трехсторонний характер. Участие также приняла турецкая сторона.

По итогам переговоров сторонам не удалось договориться о прекращении огня.

Украинский министр заметил, что приехал в Турцию говорить, а Лавров – слушать. В этом и состоит разница.

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