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      Даже военных привлекли: как США борются с коронавирусом

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      Как одна из самых мощных стран мира борется с пандемией / the United States Navy

      Вооруженные силы и Национальная гвардия США разворачиваются для борьбы с коронавирусом.

      Корпус инженеров армии США готовит в 15 штатах и городе Нью-Йорк общественные здания к переоборудованию в специализированные инфекционные госпитали. В Нью-Йорке планируют открыть госпиталь на 10 тысяч мест. Для оснащения госпиталей из запасов армии подготовлено 2 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и 5 миллионов защитных масок.

      Ранее: Даже США проигрывают в бою с Covid-19, или Чтобы выжить, нужно действовать на опережение

      В 27 штатах для противоэпидемиологических мероприятий мобилизовано 4 тысячи военнослужащих Нацгвардии. Нацгвардия получила 500 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для диагностики заболевших.

      Приведены в полную готовность из резерва и направлены на дежурство два крупнейших в мире госпитальных корабля ВМС США – "Мерси" и "Комфорт". Это два гиганта водоизмещением 65 тысяч тонн каждый, готовые принять каждый по 1000 пациентов, включая по 80 мест для интенсивной терапии. По плану они изначально не будут принимать больных коронавирусом, они предназначены для приема здоровых пациентов с обычными болезнями и травмами, и должны подстраховать обычные больницы в случае их перегруза инфекционными больными.


      Госпитальное судно ВМС США "Comfort"

      Американцы обсуждают стратегию применения военных медиков – есть мнения, что необходимо создавать врачебные пункты не для инфекционных больных, а для обычных больных. Чтобы сосредоточить самые профессиональные медицинские кадры в основных врачебных центрах на пациентах с коронавирусом.

      Остро осознаю, что Украине необходима радикальная комплексная реформа всех сил, которые у нас заняты территориальной обороной – ТРО ВСУ, НГУ, ГПСУ в одну единую структуру под контролем Министерства обороны. С точной доктриной применения для конкретных угроз, в том числе биологических, оснащенную всем необходимым для различных сценариев, и сильную качеством, а не показушными фотосессиями и количеством нарисованных на пустом месте бригад, командований и бесполезных флажков на карте..

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости США Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости политики Публикации Вооруженные силы Украины
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