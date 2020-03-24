Даже военных привлекли: как США борются с коронавирусом

Вооруженные силы и Национальная гвардия США разворачиваются для борьбы с коронавирусом.

Корпус инженеров армии США готовит в 15 штатах и городе Нью-Йорк общественные здания к переоборудованию в специализированные инфекционные госпитали. В Нью-Йорке планируют открыть госпиталь на 10 тысяч мест. Для оснащения госпиталей из запасов армии подготовлено 2 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и 5 миллионов защитных масок.

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В 27 штатах для противоэпидемиологических мероприятий мобилизовано 4 тысячи военнослужащих Нацгвардии. Нацгвардия получила 500 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для диагностики заболевших.