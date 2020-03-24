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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Навіть військових залучили: як США борються з коронавірусом

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      Як одна з наймогутніших країн світу бореться з пандемією / the United States Navy

      Збройні сили і Національна гвардія США мобілізуються для боротьби з коронавірусом.

      Корпус инженеров армии США готовит в 15 штатах и городе Нью-Йорк общественные здания к переоборудованию в специализированные инфекционные госпитали. В Нью-Йорке планируют открыть госпиталь на 10 тысяч мест. Для оснащения госпиталей из запасов армии подготовлено 2 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и 5 миллионов защитных масок.

      Ранее: Даже США проигрывают в бою с Covid-19, или Чтобы выжить, нужно действовать на опережение

      В 27 штатах для противоэпидемиологических мероприятий мобилизовано 4 тысячи военнослужащих Нацгвардии. Нацгвардия получила 500 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для диагностики заболевших.

      Приведены в полную готовность из резерва и направлены на дежурство два крупнейших в мире госпитальных корабля ВМС США – "Мерси" и "Комфорт". Это два гиганта водоизмещением 65 тысяч тонн каждый, готовые принять каждый по 1000 пациентов, включая по 80 мест для интенсивной терапии. По плану они изначально не будут принимать больных коронавирусом, они предназначены для приема здоровых пациентов с обычными болезнями и травмами, и должны подстраховать обычные больницы в случае их перегруза инфекционными больными.


      Госпитальное судно ВМС США "Comfort"

      Американцы обсуждают стратегию применения военных медиков – есть мнения, что необходимо создавать врачебные пункты не для инфекционных больных, а для обычных больных. Чтобы сосредоточить самые профессиональные медицинские кадры в основных врачебных центрах на пациентах с коронавирусом.

      Остро осознаю, что Украине необходима радикальная комплексная реформа всех сил, которые у нас заняты территориальной обороной – ТРО ВСУ, НГУ, ГПСУ в одну единую структуру под контролем Министерства обороны. С точной доктриной применения для конкретных угроз, в том числе биологических, оснащенную всем необходимым для различных сценариев, и сильную качеством, а не показушными фотосессиями и количеством нарисованных на пустом месте бригад, командований и бесполезных флажков на карте..

      Супрун зруйнувала міфи про коронавірус: інфографіка
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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини США Публікації Збройні сили України
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