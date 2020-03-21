Даже США проигрывают в бою с Covid-19, или Чтобы выжить, нужно действовать на опережение

Уже очевидно, что в истории с коронавирусом человечество пропустило серьезный удар. То, что кому-то вначале казалось очередной экзотической китайской болячкой и, соответственно, внутренней китайской проблемой, причем локализованной в границах одной провинции, полыхнуло по всему свету катастрофическими последствиями.

Надеждам, что кому-то удастся отпетлять, сбыться не суждено: можно избежать заражения, но не суждено укрыться от тяжелых экономических последствий, которые накроют абсолютно все страны, без исключения.

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Будь масштаб проблемы распознан на дальних подступах, можно было бы избежать глобальных неприятностей. И вина в запоздалой и неточной реакции лежит в первую очередь на тех, кто располагает необходимым ресурсом, интеллектуальным, организационным и материальным, для определения степени общественной опасности и своевременного купирования ее, на странах "золотого миллиарда", которые сейчас судорожно подсчитывают многомиллиардные убытки.

Поразительно, насколько беспомощными в борьбе с эпидемией оказались Соединенные Штаты, мировой лидер, в том числе, и на передовой медицинской науки. Но ученые учеными, а решения принимают политики и бюрократы, а их качество во всем мире приблизительно одинаковое.

Группа американских туристов, посетившая Китай, привезла оттуда доселе неизвестную инфекцию, которая быстро распространилась по всем штатам и миру. В Чикаго вспышка случилась после того, как 17-летний сын 52-летнего туриста, вернувшегося из поездки, посетил массовое общественное мероприятие. Такова была исходная легенда учений, которые проходили в США в прошлом году с января по август. Их проводило Министерство здравоохранения под названием "Багряная инфекция", задействовав 19 федеральных агентств, десяток штатов, множество больниц и гражданских организаций. В учениях приняли участие Пентагон, "Красный крест", Совет национальной безопасности и страховые компании. Газета The New York Times раздобыла правительственный доклад об итогах учений, и он описывает все проблемные моменты, которые возникли полгода спустя, когда в США пришла уже настоящая эпидемия.

Оказалось, что в стране существуют серьезные проблемы с производством средств индивидуальной защиты и одноразовых шприцов. В случае эпидемии будет дефицит антивирусных препаратов, респираторов и приборов для искусственной вентиляции легких. Оперативно восполнить его трудно, поскольку эти необходимые вещи, в основном, импортируются. Большие сложности возникли во время учений в связи с отсутствием единой понятной процедуры запросов недостающих ресурсов. Отсутствовала ясность, кто за что отвечает и какой информацией располагает. После распоряжения о закрытии школ на карантин школьные округа отреагировали кому как бог на душу положил. Организационный хаос, похоже, превращался в неотъемлемую часть общего кризисного беспорядка. Так, в общем, и получилось.

Если бы не было учений и доклада по его результатам, можно было бы недоумевать, почему никто не моделировал чрезвычайных эпидемиологических ситуаций. Но теперь, когда выясняется, что моделировали, становится необъяснимым, почему никто не почесался предпринять меры, которые вытекали из проведенного анализа. И это, еще раз, речь идет о продвинутой стране, максимально обеспеченной ресурсами. Что же делать бедным странам с убогой медициной, кроме того, что кричать "караул"?

Но именно потому, что опасные угрозы возникают чаще всего именно в неблагополучных странах, богатый и расслабленный Запад не может от них просто отгородиться: все равно прилетит и достанет, но уже на тех стадиях, когда ликвидация последствий будет стоить чрезвычайно дорого и глобальная пандемия будет развиваться в тесной зависимости от качества реакции в конкретных национальных границах. А эта реакция может оказаться такой, какой она первоначально была в Иране или Италии, превратившимися в самостоятельные очаги, превосходящие по опасности исходный. Ей-богу, многократно дешевле выложить сотню миллионов на старте опасной угрозы, чем заполучить тысячи покойников и триллионные убытки, понадеявшись, что кто-то другой справится.

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Напрашивается аналогия с другим вирусом – вирусом разрушения международной стабильности, который распространяет уже долгие годы Россия. Нынешняя общая беда не стала препятствием для тамошних мастеров информационных диверсий. Европейская служба внешнеполитической деятельности, орган Европейского Союза, выпустила доклад, где говорится о кампании по дезинформации, связанной с борьбой с коронавирусом, которой занимаются прокремлевские СМИ, сея по миру панику. Отреагируй Запад своевременно и максимально жестко на российскую подрывную и агрессивную политику, не потребовалось сейчас тратиться на информационную дезинфекцию.

Глубоко ошибаются те, кто считает, что отныне глобализации придет конец. Наоборот, становится лишь очевидней, насколько планета мала и взаимопроницаема, и как важно вовремя выявлять потенциальную большую беду и гасить ее в самом зародыше.