Согласно данным пресс-службы Бюро, экс-регионал совместно с окружением Януковича "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.

Читайте также Арестованную 93-метровую яхту Медведчука планируют продать, – АРМА

Сотрудничал с Россией после оккупации Донбасса

Как сообщает ГБР, после создания так называемой "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией и даже зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Экс-депутат аккумулировал в банковском ящике часть средств с сомнительными и неподтвержденными источниками происхождения. В результате обыска было изъято 192 тысячи 400 долларов США,

– сообщает пресс-служба ведомства.

Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

Начато досудебное следствие по статье финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, и оправдания вооруженной агрессии России против Украины.

ГБР напоминает, что ранее удалось арестовать 200 миллионов гривен нардепа, находившихся на банковских счетах, открытых в украинских банках.