ДБР перекрыло канал олигарха Дерипаски, которым поставляли в Россию кварциты для "Точки У"
Источник:ДБР
Государственное бюро расследований заблокировало канал, через который в Россию могли поставлять компоненты для ракетостроения. Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы приближенного к Путину олигарха Олега Дерипаски.
Речь идет о Глуховском карьере кварцитов. Он принадлежит офшорной компании российского олигарха.
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Компоненты использовали для производства ракет "Точка У"
Из карьера извлекали высокочистый кварцит, кремний и другие минералы в Баницком месторождении Сумской области. Их незаконно экспортировали в Россию.
Важно, что кремний могли использовать при изготовлении ракет "Точка У", которыми били по мирным городам Украины.
Имущество арестовали
Корпоративные права общества Дерипаски, земельные участки и другое имущество арестовали. Сумма составила 10 миллионов гривен. Пока его передали в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Имущество Дерипаски конфисковали и в США
Дерипаску в США считают приближенным к Путину. В Штатах продолжается расследование против олигарха. Его подозревают в уклонении от санкций США, под которые он попал еще в 2018 году.
В имениях Дерипаски провели обыски. Изъяли немало предметов роскоши, в том числе картины художника Диего Риверы, а также пару обуви Prada.
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