ГБР проводит обыски на телеканале депутата-предателя Ковалева

ГБР проводит обыски в помещении телеканала "4 канал". Он принадлежит подозреваемому в государственной измене народному депутату Алексею Ковалеву.

Следственные действия проходили также у помощника коллаборанта и должностных лиц средства массовой информации. Ранее суд арестовал имущество Ковалева, в том числе и ныне обыскиваемый "4 канал".

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Обыски на телеканале Ковалева

После изучения материалов расследования ГБР по делу против Алексея Ковалева о государственной измене и пособничестве государству-агрессору, 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав Ковалева составляет более 4,7 миллионов гривен.

Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого были арестованы, является ООО "ТРК "Интеррадио", известное украинцам, как информационно-развлекательный телеканал "4 канал". Именно в помещении редакции этого средства массовой информации работники Государственного бюро расследований ныне и проводят обыски.