ДБР расследует 230 государственных измен, из них большинство – на Донбассе
Источник:ДБР
Две трети производств по госизмене, которые расследует ДБР, произошли в Донецкой и Луганской областях. Больше всего дел ведут в Краматорске.
Так, с начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований возбудило 154 уголовных производства за государственную измену и 81 – за коллаборационную деятельность. Фигуранты разные: чиновники, депутаты разных уровней, председатели сельских советов, судьи, военные, правоохранители и т.д.
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"Рекорд" в Краматорске
Территориальное управление ДБР Краматорска расследует 109 производств за государственную измену и 74 – за коллаборацию. Там отмечают, что изменили многие правоохранители. Также один из работников местного лесхоза сотрудничал с российскими захватчиками.
В других городах следующие показатели:
- ТУ ДБР Полтавы – 15 производств за государственную измену, 1 – за сотрудничество с оккупантами.
- ТУ ДБР Мелитополя – 18 производств за государственную измену, 2 – за сотрудничество с оккупантами.
- ТУ ГБР Николаева – 4 производства за государственную измену, 4 – за сотрудничество с оккупантами.
- ТУ ДБР Киева – 5 производств за государственную измену и сотрудничество с оккупантами.
- ТУ ДБР Львова – 6 производств за государственную измену.
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