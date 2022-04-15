Так, з початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань порушило 154 кримінальні провадження за державну зраду та 81 – за колабораційну діяльність. Фігуранти різні: чиновники, депутати різних рівнів, голови сільських рад, судді, військові, правоохоронці тощо.

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"Рекорд" в Краматорську

Територіальне управління ДБР Краматорська розслідує аж 109 проваджень за державну зраду та 74 – за колаборацію. Там відзначають, що зрадило багато правоохоронців. Також один з працівників місцевого лісгоспу співпрацював із російськими загарбниками.

В інших містах такі показники:

ТУ ДБР Полтави – 15 проваджень за державну зраду, 1 – за співпрацю з окупантами.

– 15 проваджень за державну зраду, 1 – за співпрацю з окупантами. ТУ ДБР Мелітополя – 18 проваджень за державну зраду, 2 – за співпрацю з окупантами.

– 18 проваджень за державну зраду, 2 – за співпрацю з окупантами. ТУ ДБР Миколаєва – 4 провадження за державну зраду, 4 – за співпрацю з окупантами.

– 4 провадження за державну зраду, 4 – за співпрацю з окупантами. ТУ ДБР Києва – 5 проваджень за державну зраду та співпрацю з окупантами.

– 5 проваджень за державну зраду та співпрацю з окупантами. ТУ ДБР Львова – 6 проваджень за державну зраду.

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