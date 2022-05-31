ДБР разоблачает изменников, которые в 2014 году перешли на сторону России и служат в армии агрессора

Государственное бюро расследований постепенно разоблачает предателей. Сотрудники обнаружили двух военных, которые перешли на сторону врага в 2014 году и продолжают служить России.

По данным ДБР, один из предателей сейчас командир корабля государства-агрессора, а другой – проходит службу в российской армии. Им обоим уже сообщили о подозрении в государственной измене.

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Некоторые из тех, кто перешел на сторону врага в 2014 году, сейчас активно участвуют в агрессии против Украины. Все действия предателей Бюро документирует, наказание будет неотвратимым и суровым,

– говорится в сообщении.

Эксочельщик артиллерии воинской части

Когда в 2014 году российские кафиры захватили одну из воинских частей Вооруженных сил Украины в Крыму, личный состав должен был передислоцироваться в Николаевскую область. Впрочем, начальник артиллерии воинской части предал государство и стал сотрудничать с агрессором.

Сотрудники ДБР установили, что он передавал имущество воинской части ВСУ подразделениям артиллерии и черноморского флота русской армии. В настоящее время он проходит службу в российской армии и воюет против Украины.

Бывший морской офицер

Еще один изменник – морской офицер, которого за это еще и наградили россияне. За предательство Украины он занял должность командира большого десантного корабля "Новочеркасск" черноморского флота России.

В марте 2022 его корабль подбили украинские защитники. Экипажу пришлось бежать в временно оккупированный Бердянск.



Предателя Украины россияне наградили / Фото ДБР

Если вину предателей докажет суд, им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ДБР сообщило о подозрении "генпрокурору" так называемой ЛНР

Бывшего правоохранителя из Луганска подозревают в коллаборационизме . Он работает в Россию еще с 2014 года.

На временно оккупированной Луганской области у россиян считается "генеральным прокурором". Впоследствии коллаборант объявит в розыск с правом на физическое задержание.

Если вину предателя докажут, ему грозит до 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба по состоянию на утро 31 мая: видео