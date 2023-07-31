Установил Windows: предприниматель присвоил 7 миллионов на закупки компьютеров для ВСУ
Источник:ДБР
Предприниматель из Киева мошенническим способом нажился на 7 миллионов гривен при закупке компьютеров для ВСУ. Он за дополнительные средства обещал установить операционную систему, которая уже была на компьютерах.
Он даже предоставил "доказательство" – фиктивную справку, что он приобрел установку операционной системы отдельно. Однако ДБР разоблачило мужчину – ему вручили подозрение.
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Мужчина нажился на компьютерах для ВСУ
Предприниматель заключил соглашение с воинской частью на поставку 1500 компьютеров и комплектующих. Также он взял дополнительную плату за установку операционной системы на эти компьютеры.
Муж заверил военных, что приобрел установку отдельно. В качестве доказательства он показал оказавшийся фиктивным договор. Мужчина соврал – операционную систему уже установил сам производитель. Общая сумма ущерба по договору составляет 7 миллионов гривен. Денежные средства на это выделялись из государственного бюджета.
Предпринимателю вручили подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах. Наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемому выбирают меру пресечения.
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