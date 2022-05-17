ГБР сообщило о подозрении в госизмене коллаборанту: вошел в оккупационную власть Мариуполя

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене коллаборанту – заместителю руководителя одной из поселковых военно-гражданских администраций Донбасса.

По данным следователей ГБР, мужчина перешел на сторону страны-агрессора и начал активно сотрудничать с другими коллаборантами, передает 24 канал.

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Помогал оккупантам укрепить режим

Известно, что после оккупации Мариуполя подозреваемый ходил на собеседование с представителями так называемой "ДНР". После "успешного" диалога он получил новую должность заместителя главы в так называемой "местной администрации "ДНР" – администрации г. Мариуполя".

В ГБР отмечают, что подозреваемый публично говорил о своем сотрудничестве с оккупационными властями, которые по его словам "освободили" Мариуполь. Также он помогал врагу укрепить в месте оккупационный режим.

Государственное бюро расследований уже сообщило коллаборанту о подозрении в госизмене. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Россияне штурмовали "Азовсталь" с помощью коллаборанта

Напомним, что ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что российские оккупанты смогли проникнуть на территорию "Азовстали" благодаря помощи неизвестного электрика. Предатель показал россиянам подземные туннели, через которые можно попасть на территорию завода. По словам Геращенко, именно из-за полученной информации 3 мая российские оккупанты начали штурмовать эти ходы.

Также коллаборанты в Мариуполе проявили себя и 9 мая. Ведь Россия попыталась провести "парад победобесия" в городе. Но тогда им удалось приобщить к этому жалкому действу только коллаборантов и завезенных "волонтеров единороссов". Хотя это не помогло врагу создать желаемую картинку массовости, ведь мариупольцев на параде не было.

Коллаборанты в Украине: айтишники в Киеве и предатели в Запорожье

Вчера, 16 мая, в Киеве правоохранители обнаружили двух коллаборантов, которым уже сообщили о подозрении. Известно, что подозреваемые оказывали России услуги в сфере информационных технологий. Такая же помощь была и для органов так называемой власти, которую россияне создали на временно оккупированной территории Украины. На российских оккупантов двое предпринимателей родом из Донецкой области работали в течение двух месяцев.

В Запорожье российские захватчики используют коллаборантов для подготовки местного населения к фейковым референдумам во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области. В Силах обороны Запорожского края подчеркивают, что многие из этих коллаборантов-изменников имеют криминальное прошлое.

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