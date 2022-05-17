За даними слідчі ДБР, чоловік перейшов на бік країни-агресора та почав активно співпрацювати з іншими колаборантами, передає 24 канал.

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Допомагав окупантам зміцнити режим

Відомо, що після окупації Маріуполя підозрюваний ходив на співбесіду з представниками так званої "ДНР". Після "успішного" діалогу він отримав нову посаду заступника голови в так званій "місцевій адміністрації "ДНР" – адміністрації м. Маріуполя».

У ДБР зазначають, що підозрюваний публічно говорив про свою співпрацю з окупаційною владою, яка за його словами "звільнила" Маріуполь. Також він допомагав ворогу зміцнити у місці окупаційний режим.

Державне бюро розслідувань вже повідомило колаборанту про підозру у держзраді. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув’язнення.

Росіяни штурмували "Азовсталь" з допомогою колаборанта

Нагадаємо, що раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що російські окупанти змогли проникнути на територію "Азовсталі" завдяки допомозі невідомого електрика. Зрадник показав росіянам підземні тунелі, через які можна потрапити на територію заводу. За словами Геращенка, саме через отриману інформацію 3 травня російські окупанти почали штурмувати ці ходи.

Також колаборанти в Маріуполі проявили себе і 9 травня. Адже Росія спробувала провести "парад побєдобєсія" у місті. Але тоді їм вдалось долучити до цього жалюгідного дійства лише колаборантів та завезених "волонтерів єдиноросів". Хоч і це не допомогло ворогу створити бажану картинку масовості, адже маріупольців на параді не було.

Колаборанти в Україні: айтішники в Києві та зрадники у Запоріжжі

Вчора, 16 травня, у Києві правоохоронці виявили двох колаборантів, яким вже повідомили про підозру. Відомо, що підозрювані надавали Росії послуги в сфері інформаційних технологій. Така ж допомога від них була й для органів так званої влади, яку росіяни створили на тимчасово окупованій території України. На російських окупантів двоє підприємців родом із Донецької області працювали впродовж двох місяців.

У Запоріжжі російські загарбники використовують колаборантів для підготовки місцевого населення до фейкових референдумів в тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області. В Силах оборони Запорізького краю наголошують, що багато з цих колаборантів-зрадників мають кримінальне минуле.

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