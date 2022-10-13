Сотрудники ГБР расследуют причины падения военного самолета в Винницкой области. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

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Что произошло

Во время выполнения боевого задания 12 октября 2022 года, во время воздушной тревоги около 21:00 упал военный самолет. Предварительно пилот потерял управление. Перед этим он выполнял боевое задание – ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136".

По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета,

– говорится в сообщении.

Пилот пытался увести самолет от населенного пункта

Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован. Пострадавших среди населения нет.

В ГБР подчеркнули, что начались следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины.

Заметим, что Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту, который катапультировался в Винницкой области, звание Героя Украины.

В Полтавской области разбился СУ-24М: пилот погиб

В течение двух дней 11 и 12 октября в Полтавской области упали 2 украинских самолета. Оба крушения произошли в Шишацкой общине возле Миргорода. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил потерю бомбардировщика СУ-24М.

СУ-24М поддерживал наступательные действия на восточном направлении и наносил удары по врагу, но российские оккупанты попали по самолету ракетой. Экипаж пытался вернуть бомбардировщик на аэродром базирования, однако самолет не долетел. Оба пилота катапультировались, но один из них, к сожалению, не выжил. Командование Воздушных сил выразило соболезнование семье погибшего героя.

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