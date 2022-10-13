Працівники ДБР розслідують причини падіння військового літака на Вінниччині. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи.

Що трапилось

Під час виконання бойового завдання 12 жовтня 2022, під час повітряної тривоги близько 21:00 впав військовий літак. Попередньо, пілот втратив керування. Перед цим він виконував бойове завдання – йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136".

За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака,

– мовиться у повідомленні.

Пілот намагався відвести літак від населеного пункту

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований. Потерпілих серед населення немає.

У ДБР наголосили, що розпочались слідчі дії й призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України.