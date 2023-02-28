Хотел заработать миллион на переводе бойцов в тыл: ГБР задержало кадровика одной из бригад ТРО

Кадровика одной из бригад территориальной обороны разоблачили на получении взятки. По данным следствия, подозреваемый требовал неправомерную выгоду на общую сумму 1 миллион 230 тысяч гривен.

Кадровик хотел заработать на переводе военнообязанных в тыл. За это подозреваемый требовал 75 тысяч гривен с каждого бойца. Впрочем, заработать не успел – его разоблачило и задержало ГБР.

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За 75 тысяч гривен с каждого он обещал 14 военнослужащим перевести их в новый учебный центр на базе бригады, а также обеспечить возможность их перемещения с линии фронта в тыл,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Одному из военнослужащих кадровик обещал оказывать содействие еще и в непривлечении к административной и уголовной ответственности. Эти услуги он оценил в 180 тысяч гривен.

ГБР задержало подозреваемого после получения неправомерной выгоды на сумму 1 230 000 гривен. Во время обысков по месту работы, регистрации и проживания задержанного изъяли списки бригады и проекты инициативных писем-соглашений на перевод военнослужащих в учебный центр.

ГБР задержало кадровика одной из бригад ТРО / Офис генпрокурора

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Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы

Кадровику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.