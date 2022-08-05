Гранаты, которые "беркутовцы" бросали в майдановцев, были из россии: кого будут судить

Более 8 лет назад, во время Революции Достоинства, работники "беркута" забрасывали протестующих в центре Киева гранатами. Выяснилось, что они были завезены в Украину из россии.

Об этом свидетельствуют результаты специального досудебного расследования, проведенного ГБР. Будут судить по делу о незаконной поставке гранат из страны-агрессора бывшее руководство МВД времен беглого президента януковича.

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Подробности расследования

В ГБР отчитались о завершении специального досудебного расследования по делу незаконных поставок гранат из россии во время Революции Достоинства 2014 года. В деле фигурируют следующие экс-чиновники МВД Украины времен президентства януковича:

бывший министр внутренних дел;

экс-замглавы МВД и бывший начальник Департамента материального обеспечения министерства внутренних дел Украины.

Следствием установлено, что в январе 2014 года бывшие чиновники незаконно переправили на самолете с территории россии:

ручные газовые гранаты "Дрейф-2";

свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М";

ручные дымовые гранаты производства страны-агрессора.

К слову, эти спецсредства не прошли надлежащую экспертизу о возможности и порядке их применения к людям. В то же время, в январе-феврале 2014 года они были противоправно применены подразделениями МОП "беркут" против участников акций протеста в столице.

В результате их использования "беркутовцами" 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести. Кроме того, чиновники растратили более 1 миллиона гривен из бюджета Украины во время растаможки этих российских гранат.

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Теперь фигуранты дела обвиняются в превышении властных полномочий по предварительному сговору группой лиц, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, а также незаконному препятствованию акциям протеста в центре Киева во время Революции Достоинства с применением физического насилия.

Отмечается, что обвинительный акт по делу был направлен в суд. Фигурантам заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, они объявлены в розыск. По оперативной информации, обвиняемые сейчас скрываются на территории россии.

Добавим, что неиспользованные гранаты были изъяты в ходе досудебного расследования. После начала полномасштабного вторжения россии их передали Национальной полиции Украины и они сейчас помогают защищать наше государство от оккупантов.

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