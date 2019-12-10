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      ГБР открыло дело против Порошенко из-за подписания Минских соглашений: детали

      202 Читати новину українською
      Петр Порошенко / Getty Images

      Государственное бюро расследований открыло уголовное дело относительно пятого президента Петра Порошенко по факту возможной государственной измены из-за Минских соглашений.

      Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации президента времен Януковича Андрей Портнов. Он отметил, что производство открыто по его заявлению. Эту информацию также подтвердили в пресс-служба ГБР "Громадському".

      К теме: Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины

      Согласно поданному заявлению Портнова, Порошенко достигал договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" осознавая, что Россия является стороной конфликта.

      В ГБР предварительно квалифицировали производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

      В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

      • Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
      • Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
      • Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (из ситуативной комнаты Администрации Президента).
      • Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.
      • Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
      • Отмена решения главы Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

      Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала

      В чем скандальность Портнова и при чем здесь дела против Порошенко
      Андрей Портнов – юрист, работал на команду президента-беглеца Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года. Портнов бежал в Россию после Революции Достоинства. Впоследствии он жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его исключили из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

      Недавно Портнов вернулся в Украину. После этого он начал активно противостоять пятому президенту Петру Порошенко, подав на него заявления в ГБР. Кроме того, Портнов постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и т.п.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Петр Порошенко Минские договоренности Андрей Портнов
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