ДБР відкрило справу проти Порошенка через підписання Мінських угод: деталі

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо п'ятого президента Петра Порошенка за фактом можливої ​​державної зради через Мінські домовленості.

Про це повідомив ексзаступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов. Він зазначив, що провадження відкрито 10 грудня 2019 року за його заявою. Цю інформацію також підтвердили у пресслужбі ДБР "Громадському".

До теми: Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України

Згідно із поданою заявою Портнова, Порошенко досягав домовленостей про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Повідомлення ДБР про відкриття справи проти Порошенка / документ Андрія Портнова

У ДБР попередньо кваліфікували провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), яка передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

Чим скандальний Портнов і до чого тут справи проти ПорошенкаАндрій Портнов – юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" 2014 року. Портнов втік до Росії після Революції Гідності. Згодом він жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Нещодавно Портнов повернувся до України. Після цього він почав активно протистояти п'ятому президентові Петру Порошенку, подавши на нього заяви в ДБР. Окрім того, Портнов постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.