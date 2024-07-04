Байден объяснил неудачные дебаты долгим перелетом из Европы в США. Как рассказал 24 Каналу политолог Алексей Кошель, разница во времени составляла 8 часов, поэтому действительно могла стать причиной проигрыша Трампу.

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К каким шагам может прибегнуть команда Байдена

Не стоит забывать, что несмотря на достаточно почтенный возраст Джозеф Байден активно путешествует по миру и находится в прекрасной физической форме. Вполне вероятно, что он просто стал заложником спекуляций вокруг его здоровья и якобы неспособности выполнять президентские полномочия.

Команда Трампа в этом смысле постаралась, потому что в течение последнего полугодия Трамп очень жестко критиковал Байдена относительно слабости здоровья,

– отметил политолог.

После неудачных дебатов "перебить" эту тему практически невозможно. Поэтому в ближайшее время решится вопрос, заменят ли Байдена на выборах. Вероятно в его штабе сейчас активно проводят социологические опросы, фокус-группы, чтобы понять, что думают избиратели.

"Сценарий заменить кандидата вполне возможен. Но также не стоит исключать, что политтехнологи разработают другие, оригинальные варианты или же полностью изменят стратегию всей избирательной кампании", – добавил Алексей Кошель.