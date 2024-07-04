Байден пояснив невдалі дебати довгим перельотом з Європи до США. Як розповів 24 Каналу політолог Олексій Кошель, різниця у часі складала 8 годин, тому справді могла стати причиною програшу Трампу.

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До яких кроків може вдатися команда Байдена

Не варто забувати, що попри досить поважний вік Джозеф Байден активно подорожує світом і перебуває у чудовій фізичній формі. Цілком ймовірно, що він просто став заручником спекуляцій навколо його здоров'я та нібито нездатності виконувати президентські повноваження.

Команда Трампа в цьому сенсі постаралась, бо впродовж останнього півріччя Трамп дуже жорстко критикував Байдена щодо слабкості здоров'я,

– зауважив політолог.

Після невдалих дебатів "перебити" цю тему практично неможливо. Тому найближчим часом вирішиться питання, чи замінять Байдена на виборах. Ймовірно у його штабі зараз активно проводять соціологічні опитування, фокус-групи, щоб зрозуміти, що думають виборці.

"Сценарій замінити кандидата цілком можливий. Але також не варто відкидати, що політтехнологи розроблять інші, оригінальні варіанти або ж повністю змінять стратегію всієї виборчої кампанії", – додав Олексій Кошель.