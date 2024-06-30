Несмотря на то, что 60% респондентов признали Трампа победителем дебатов, уровень поддержки Байдена снизился лишь на 1,6 процентных пункта. Напомним, что дебаты в США состоялись 28 июня, на них, в частности, касались темы войны в Украине.

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Повлияли ли президентские дебаты в США на мнение избирателей

Несмотря на победу Трампа в дебатах, мнения избирателей относительно кандидатов остались почти неизменными. Байден потерял лишь небольшую долю поддержки, снизившись с 46,7% до 45,1%.

Поддержка Трампа почти не изменилась, она выросла с 43,5% до 43,9%. Возможно, это связано с тем, что выступление экс-президента США также не слишком впечатлило избирателей.

Перед дебатами избирателей спрашивали о важнейших для них вопросы, которые повлияют на их выбор. Наибольшее внимание избиратели уделяют инфляции, иммиграции и политическому экстремизму.

Избиратели считают, что Трамп лучше справится с инфляцией и иммиграцией, тогда как Байден лучше воспринимается в борьбе с политической поляризацией и вопросами абортов.

Обратите внимание! Опрос проводился в две волны – до и после дебатов. Вторая волна была проведена среди 2543 вероятных избирателей, из которых 1700 смотрели дебаты. Погрешность опроса составляет 2,1 процентных пункта, а среди тех, кто смотрел дебаты – 2,5 процентных пункта.

По данным другого опроса, проведенного Morning Consult для Axios, 60% избирателей считают, что президента Байдена следует заменить как кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах.

Однако, при выборе между Байденом и Трампом, 45% опрошенных выбрали действующего президента, а 44% – Трампа, что свидетельствует о почти равном уровне поддержки кандидатов.

Это показывает, что президент Джо Байден не уступил Трампу ни одной позицией,

– отмечают аналитики.

В то же время 57% опрошенных считают, что Трамп обошел Байдена на дебатах.

Важно! Опрос от Morning Consult проводился методом онлайн-интервью. Его погрешность составляет примерно два процентных пункта.