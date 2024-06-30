Попри те, що 60% респондентів визнали Трампа переможцем дебатів, рівень підтримки Байдена знизився лише на 1,6 відсоткових пункта. Нагадаємо, що дебати у США відбулися 28 червня, на них, зокрема, торкалися теми війни в Україні.

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Чи вплинули президентські дебати в США на думку виборців

Попри перемогу Трампа у дебатах, думки виборців щодо кандидатів залишилися майже незмінними. Байден втратив лише невелику частку підтримки, знизившися з 46,7% до 45,1%.

Підтримка Трампа майже не змінилася, вона зросла з 43,5% до 43,9%. Можливо, це пов'язане із тим, що виступ експрезидента США також не надто вразив виборців.

Перед дебатами виборців запитували про найважливіші для них питання, які вплинуть на їхній вибір. Найбільшу увагу виборці приділяють інфляції, імміграції та політичному екстремізму.

Виборці вважають, що Трамп краще впорається з інфляцією та імміграцією, тоді як Байден краще сприймається у боротьбі з політичною поляризацією та питаннями абортів.

Зверніть увагу! Опитування проводилося у дві хвилі – до та після дебатів. Друга хвиля була проведена серед 2543 ймовірних виборців, з яких 1700 дивилися дебати. Похибка опитування становить 2,1 відсоткових пункта, а серед тих, хто дивився дебати – 2,5 відсоткових пункта.

За даними іншого опитування, проведеного Morning Consult для Axios, 60% виборців вважають, що президента Байдена слід замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах.

Однак, при виборі між Байденом і Трампом, 45% опитаних обрали чинного президента, а 44% – Трампа, що свідчить про майже рівний рівень підтримки кандидатів.

Це показує, що президент Джо Байден не поступився Трампу жодною позицією,

– зазначають аналітики.

Водночас 57% опитаних вважають, що Трамп обійшов Байдена на дебатах.

Важливо! Опитування від Morning Consult проводилося методом онлайн-інтерв'ю. Його похибка становить приблизно два процентних пункти.