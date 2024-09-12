Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что главная цель на дебатах – не представлять свою программу как кандидата в президенты. Все несколько проще.

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Почему Харрис была лучше

Как отметил Дубовик, на дебатах значительно лучше сделать так, чтобы выставить оппонента "в плохом свете". И на этом фоне выглядеть хорошо.

Это и сделала Харрис. Кажется, что для нее было приоритетом показать недостатки Трампа.

Она смогла сбить Трампа с толку; выбить его из равновесия и в целом удачно его атаковала. Он начал говорить бред о котах или собаках, которых едят в каком-то из городов. Это просто идеальный план. Она полностью его использовала,

– сказал Дубовик.

На дебатах каждый участник имеет ограниченное количество времени. За это время нереально подробно обсудить программу каждого из кандидатов. Вероятно Харрис со временем стоит сделать большую пресс-конференцию или интервью относительно своих взглядов в экономике, внутренней и внешней политике и т.п.

Обратите внимание! Что Харрис и Трамп говорили об Украине на дебатах – читайте в материале 24 Канала.