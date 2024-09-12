Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що головна ціль на дебатах – не представляти свою програму як кандидата у президенти. Все дещо простіше.

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Чому Гарріс була кращою

Як наголосив Дубовик, на дебатах значно краще зробити так, аби виставити опонента "в поганому світлі". І на цьому тлі мати добрий вигляд.

Це й зробила Гарріс. Видається, що для неї було пріоритетом показати недоліки Трампа.

Вона змогла збити Трампа з пантелику; вибити його з рівноваги та загалом вдало його атакувала. Він почав говорити маячню про котів чи собак, яких їдять в якомусь з міст. Це просто ідеальний план. Вона повністю його використала,

– сказав Дубовик.

На дебатах кожен учасник має обмежену кількість часу. За цей час нереально детально обговорити програму кожного з кандидатів. Ймовірно Гарріс з часом варто буде зробити велику пресконференцію чи розлоге інтерв'ю щодо своїх поглядів в економіці, внутрішній та зовнішній політиці тощо.

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