Представитель кампании действующего президента США Сет Шустер сказал, что Джо Байден не будет выходить из предвыборной гонки после дебатов с его соперником Дональдом Трампом. Сам Байден после дебатов воздержался, должен ли он отказаться от участия в выборах.

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Байдена критикуют за возраст

Джо Байден отметил, что трудно проводить дебаты с лжецом.

New York Times отметила, что он (Дональд Трамп - 24 Канал.) солгал 26 раз, – объяснил президент США.

Ранее СМИ сообщали, что в Демократической партии США обсуждают возможную замену Байдена на другого кандидата на выборы после его "неудачных" дебатов с соперником.

После завершения дебатов рейтинг приверженности к Байдену упал на четыре пункта – до 37%. Зато приверженность к Трампу выросла на четыре пункта – до 46%.

Основная критика в сторону Байдена касается его возраста. В то же время его разница в возрасте с Трампом небольшая – 81 год и 78 лет. Людей напрягает "слабость" действующего президента США. Во время дебатов он запинался и произносил свои реплики тонким голосом, бормоча слова, и время от времени имел растерянный вид.