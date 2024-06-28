Речник кампанії чинного президента США Сет Шустер сказав, що Джо Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів після дебатів із його суперником Дональдом Трампом. Сам Байден після дебатів утримався, чи повинен він відмовитися від участі у виборах.

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Байдена критикують за вік

Джо Байден зазначив, що важко проводити дебати з брехуном.

New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп — 24 Канал.) збрехав 26 разів, – пояснив президент США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Демократичній партії США обговорюють можливу заміну Байдена на іншого кандидата на вибори після його "невдалих" дебатів із суперником.

Після завершення дебатів рейтинг прихильності до Байдена упав на чотири пункти – до 37%. Натомість прихильність до Трампа зросла на чотири пункти – до 46%.

Основна критика в бік Байдена стосується його віку. Водночас його різниця у віці з Трампом невелика – 81 рік та 78 років. Людей напружує "кволість" чинного президента США. Під час дебатів він затинався і вимовляв свої репліки тонким голосом, бурмочучи слова, та час від часу мав розгублений вигляд.