Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский, заметив, что Камала Харрис во время дебатов показала, что имеет свое видение. У нее собственные мысли по всем вопросам.

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Какова ключевая задача дебатов

Кандидату от демократов нужно было представить свою программу, ведь раньше она говорила о ней достаточно завуалировано, без четкости. Также надо было следить за тем, чтобы не задеть не популярную тему.

У Трампа была простая задача – показать себя адекватным политиком и не делать больших скандалов,

– отметил политолог.

В общем дебаты имели одну задачу для обоих кандидатов – собрать больше электоральной поддержки. Трамп не имеет с этим проблем, ведь его электорат очень собранный. У Харрис другая ситуация, ведь часть ее электората до сих пор ждала от нее определенных ответов.

Могу сказать, что Трамп справился с миссией относительно своего электората. В течение первой части он вел себя достаточно сдержанно. Далее повторял свою привычную риторику, традиционно использовал много манипуляций, но это то, за что его любят избиратели,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

Харрис выглядела более уверенно и интеллигентно, но все-таки не предложила четкой стратегии, которой от нее ждал электорат. Было несколько вопросов по внутренней политике, которые остались открытыми.

Какие самые интересные вопросы прозвучали

Основным месседжем Харрис было "я сделаю это лучше, чем Трамп". Она пыталась обойти вопросы, связанные с тем, что продолжает стратегию действующей власти. Очень интересным был экономический блок, в частности вопрос о том, что много "трампийской политики" в этой сфере команда Байдена позаимствовала.



Камала Харрис не знала, что на это ответить, ведь это правда. Администрация действующего президента пользовалась определенными идеями для поддержки экономики. Несмотря на все, вряд ли дебаты окажут значительное влияние на ее рейтинг.

"С точки зрения концентрации на свой электорат, мне кажется, Трамп лучше использовал эти дебаты", – заметил политолог.

Что сказали кандидаты об Украине

Вопрос поддержки нашего государства не является одним из самых болезненных для американского избирателя. Именно поэтому на нем не хотели чрезмерно акцентировать. В этом смысле Трамп продолжал убеждать якобы все быстро решит. Но это и стало его слабой стороной, ведь в заявлениях не было никакой конкретики.

Со своей стороны, Камала Харрис отметила, что продолжит политику Джо Байдена в отношении Украины. В ответ услышала обвинения, что якобы является плохой переговорщицей, ведь встречалась с Владимиром Зеленским, имела разведданные, но ничего не сделала.

Внутриполитические вопросы являются более интересными для избирателей. Но с точки зрения Украины, может заметить, что даже если Трамп имеет план – он не собирается им делиться. Хотя кажется, что его команда вообще не представляет, как урегулировать ситуацию,

– подытожил Дмитрий Шеренговский.