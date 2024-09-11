Таку думку 24 Каналу висловив політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський, зауваживши, що Камала Гарріс під час дебатів показала, що має свою візію. У неї власні думки щодо всіх запитань.

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Яке ключове завдання дебатів

Кандидатці від демократів потрібно було представити свою програму, адже раніше вона говорила про неї досить завуальовано, без чіткості. Також треба було стежити за тим, щоб не зачепити не популярну тему.

У Трампа було просте завдання – показати себе адекватним політиком і не робити великих скандалів,

– зауважив політолог.

Загалом дебати мали одне завдання для обох кандидатів – зібрати більше електоральної підтримки. Трамп не має з цим проблем, адже його електорат дуже зібраний. У Гарріс інша ситуація, адже частина її електорату досі чекала від неї певних відповідей.

Можу сказати, що Трамп впорався з місією щодо свого електорату. Упродовж першої частини він поводився досить стримано. Далі повторював свою звичну риторику, традиційно використав багато маніпуляцій, але це те, за що його люблять виборці,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

Гарріс виглядала більш впевнено та інтелігентно, але все-таки не запропонувала чіткої стратегії, якої від неї чекав електорат. Було кілька питань щодо внутрішньої політики, які залишилися відкритими.

Які найцікавіші питання прозвучали

Основним меседжем Гарріс було "я зроблю це краще, ніж Трамп". Вона намагалася обійти питання, пов'язані з тим, що продовжує стратегію чинної влади. Дуже цікавим був економічний блок, зокрема питання про те, що багато "трампійської політики" у цій сфері команда Байдена запозичила.



Камала Гарріс не знала, що на це відповісти, адже це правда. Адміністрація чинного президента користувалася певними ідеями задля підтримки економіки. Попри все, навряд чи дебати матимуть значний вплив на її рейтинг.

"З погляду концентрації на свій електорат, мені здається, Трамп краще використав ці дебати", – зауважив політолог.

Що сказали кандидати про Україну

Питання підтримки нашої держави не є одним із найболючіших для американського виборця. Саме тому на ньому не хотіли надмірно акцентувати. У цьому сенсі Трамп продовжував переконувати нібито все швидко вирішить. Але це і стало його слабкою стороною, адже в заявах не було ніякої конкретики.

Зі свого боку, Камала Гарріс наголосила, що продовжить політику Джо Байдена щодо України. У відповідь почула звинувачення, що нібито є поганою перемовницею, адже зустрічалася з Володимиром Зеленським, мала розвіддані, але нічого не зробила.

Внутрішньополітичні питання є більше цікавими для виборців. Але з погляду України, може зауважити, що навіть якщо Трамп має план – він не збирається ним ділитися. Хоча здається, що його команда взагалі не уявляє, як врегулювати ситуацію,

– підсумував Дмитро Шеренговський.