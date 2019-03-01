Дебаты кандидатов в президенты: как политики отвечали на тему реформ

Эксперты реанимационного пакета реформ пригласили представителей топовых кандидатов в президенты, чтобы те озвучили свои программы и, возможно, подискутировали на тему реформ, в которых нуждается страна.

На дебаты пригласили самых рейтинговых кандидатов в президенты: Владимира Зеленского, Юлию Тимошенко, Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Андрея Садового. Только Юрия Бойко, у которого тоже высокий рейтинг, не приглашали из-за его пророссийских взглядов.

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Однако, пять кандидатов делегировали своих представителей.

Как кандидаты отвечали на тему вступления в ЕС и рынка земли

По ряду вопросов у представителей кандидатов риторика была одинакова: например, относительно евроатлантической интеграции.

Команда Анатолия Гриценко отметила, что выступает за евроатлантическую интеграцию всю жизнь, а представительница Порошенко сказала: "Наша миссия – это вступление в Евросоюз и НАТО". Команда Тимошенко тоже так считает.



Порошенко планирует подать заявку на вступление Украины в Евросоюз

Правда, на некоторые вопросы – ответы отличались, как: стоит ли открывать рынок земли.

Землю – народу, говорят в команде Ляшко. "Земля должна принадлежать украинцам, фермерам – тем, кто на ней живет и работает", – ответил представитель кандидата в президенты Олега Ляшко Виктор Галасюк.



Ляшко отмечает, что земля должна принадлежать украинцам

В команде Садового – ситуацию рассматривают глобально.

Модель предлагает начать продажу земли с небольших лотов государственных земель. Это сформирует рынок и цену. В первую очередь, стоит продавать землю гражданам Украины – фермерам,

– рассказала представительница кандидата в президенты Андрея Садового Татьяна Острикова.

Однако, гораздо интереснее было бы увидеть дебаты между главными претендентами на кресло главы государства.

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А вот в Украине в марте на общественном вещании запустят ток-шоу с кандидатами. Планируется, что они будут по трое в одной программе. Однако, придут ли топовые – неизвестно.

Эксперты прогнозируют, что на дебаты на украинском телевидении придут только те политики, которые хотят пропиариться любой ценой и которым далеко к первой пятерке лидеров.

Как проходят дебаты кандидатов в президенты в США

На Западе большую роль играют дебаты между кандидатами. В частности, в США зрители с нетерпением их ждут. Сначала кандидаты-однопартийцы спорят между собой – во время внутрипартийных выборов в Республиканской и Демократической партиях.

А дальше несколько раундов словесного поединка проходят между кандидатами от партии.

Там общество видит честное соревнование, там проходят честные выборы и дебаты многое решают. Во время дебатов фактически проявляются все слабые и сильные стороны подготовленности к этой высокой должности,

– считает политический эксперт Александр Солонтай.

Иногда поединок играет решающую роль – рассказывает журналистка "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

Она отметила, что первые дебаты состоялись в 1960 году между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. Историки считают, что именно эти дебаты решили судьбу гонки, потому что тогда избиратели оказали большое преимущество молодому и харизматичному Кеннеди.



Дебаты между кандидатами в президенты США Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном

Когда и как пройдут выборы президента Украины?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидатов в президенты. Но окончательный перечень кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то состоится он 21 апреля.