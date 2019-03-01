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      Дебаты кандидатов в президенты: как политики отвечали на тему реформ

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      Эксперты реанимационного пакета реформ пригласили представителей топовых кандидатов в президенты, чтобы те озвучили свои программы и, возможно, подискутировали на тему реформ, в которых нуждается страна.

      На дебаты пригласили самых рейтинговых кандидатов в президенты: Владимира Зеленского, Юлию Тимошенко, Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Андрея Садового. Только Юрия Бойко, у которого тоже высокий рейтинг, не приглашали из-за его пророссийских взглядов.

      Читайте также: Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты

      Однако, пять кандидатов делегировали своих представителей.

      Как кандидаты отвечали на тему вступления в ЕС и рынка земли

      По ряду вопросов у представителей кандидатов риторика была одинакова: например, относительно евроатлантической интеграции.

      Команда Анатолия Гриценко отметила, что выступает за евроатлантическую интеграцию всю жизнь, а представительница Порошенко сказала: "Наша миссия – это вступление в Евросоюз и НАТО". Команда Тимошенко тоже так считает.

      Порошенко планує подати заявку на вступ України до Євросоюзу
      Порошенко планирует подать заявку на вступление Украины в Евросоюз

      Правда, на некоторые вопросы – ответы отличались, как: стоит ли открывать рынок земли.

      Землю – народу, говорят в команде Ляшко. "Земля должна принадлежать украинцам, фермерам – тем, кто на ней живет и работает", – ответил представитель кандидата в президенты Олега Ляшко Виктор Галасюк.

      Ляшко наголошує, що земля має належати українцям
      Ляшко отмечает, что земля должна принадлежать украинцам

      В команде Садового – ситуацию рассматривают глобально.

      Модель предлагает начать продажу земли с небольших лотов государственных земель. Это сформирует рынок и цену. В первую очередь, стоит продавать землю гражданам Украины – фермерам,
      – рассказала представительница кандидата в президенты Андрея Садового Татьяна Острикова.

      Однако, гораздо интереснее было бы увидеть дебаты между главными претендентами на кресло главы государства.

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      А вот в Украине в марте на общественном вещании запустят ток-шоу с кандидатами. Планируется, что они будут по трое в одной программе. Однако, придут ли топовые – неизвестно.

      Эксперты прогнозируют, что на дебаты на украинском телевидении придут только те политики, которые хотят пропиариться любой ценой и которым далеко к первой пятерке лидеров.

      Как проходят дебаты кандидатов в президенты в США

      На Западе большую роль играют дебаты между кандидатами. В частности, в США зрители с нетерпением их ждут. Сначала кандидаты-однопартийцы спорят между собой – во время внутрипартийных выборов в Республиканской и Демократической партиях.

      А дальше несколько раундов словесного поединка проходят между кандидатами от партии.

      Там общество видит честное соревнование, там проходят честные выборы и дебаты многое решают. Во время дебатов фактически проявляются все слабые и сильные стороны подготовленности к этой высокой должности,
      – считает политический эксперт Александр Солонтай.

      Иногда поединок играет решающую роль – рассказывает журналистка "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

      Она отметила, что первые дебаты состоялись в 1960 году между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. Историки считают, что именно эти дебаты решили судьбу гонки, потому что тогда избиратели оказали большое преимущество молодому и харизматичному Кеннеди.

      Дебати між кандидатами у президенти США Джоном Кеннеді та Річардом Ніксоном
      Дебаты между кандидатами в президенты США Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном

      Когда и как пройдут выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидатов в президенты. Но окончательный перечень кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то состоится он 21 апреля.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Андрей Садовой Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Олег Ляшко Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко Реформы Рынок земли Евроинтеграция
      Источник: 24 канал
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