Дебати кандидатів у президенти: як політики відповідали на тему реформ

Експерти реанімаційного пакету реформ запросили представників топових кандидатів у президенти, щоб ті озвучили свої програми і, можливо, подискутували на тему реформ, яких потребує країна.

На дебати запросили найрейтинговіших кандидатів у президенти: Володимира Зеленського , Юлію Тимошенко, Петра Порошенка, Анатолія Гриценка, Олега Ляшка та Андрія Садового. Тільки Юрія Бойка, в якого теж високий рейтинг, не запрошували через його проросійські погляди.

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Однак, п'ятеро кандидатів делегували своїх представників.

Як кандидати відповідали на тему вступу до ЄС та ринку землі

Щодо низки питань у представників кандидатів риторика була однакова: наприклад, стосовно євроатлантичної інтеграції.

Команда Анатолія Гриценка наголосила, що виступає за євроатлантичну інтеграцію все життя, а представниця Порошенка сказала: "Наша місія – це вступ до Євросоюзу і НАТО". Команда Тимошенко теж так вважає.



Порошенко планує подати заявку на вступ України до Євросоюзу

Щоправда, на деякі питання – відповіді різнились, як-от: чи варто відкривати ринок землі.

Землю – народу, кажуть у команді Ляшка. "Земля має належати українцям, фермерам – тим, хто на ній живе і працює", – відповів представник кандидата в президенти Олега Ляшка Віктор Галасюк.



Ляшко наголошує, що земля має належати українцям

У команді Садового – ситуацію розглядають глобально.

Модель пропонує почати продаж землі з невеликих лотів державних земель. Це сформує ринок та ціну. В першу чергу, варто продавати землю громадянам України – фермерам,

– розповіла представниця кандидата в президенти Андрія Садового Тетяна Острікова.

Однак, набагато цікавіше було би побачити дебати між головними претендентами на крісло глави держави.

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А от в Україні у березні на суспільному мовленні запустять ток-шоу з кандидатами. Планують, що їх буде по троє в одній програмі. Однак, чи прийдуть топові – невідомо.

Експерти прогнозують, що на дебати на українському телебаченні прийдуть лише ті політики, які хочуть пропіаритись за будь-яку ціну і яким далеко до першої п'ятірки лідерів.

Як проходять дебати кандидатів у президенти у США

На Заході велику роль відіграють дебати між кандидатами. Зокрема, у США глядачі з нетерпінням їх чекають. Спочатку кандидати-однопартійці дебатують між собою – під час внутрішньопартійних виборів у Республіканській та Демократичній партіях.

А далі кілька раундів словесного двобою проходять між кандидатами від партії.

Там суспільство бачить чесне змагання, там проходять чесні вибори і дебати багато що вирішують. Під час дебатів фактично проявляються всі слабкі і сильні сторони підготовленості до цієї високої посади,

– вважає політичний експерт Олександр Солонтай.

Інколи двобій відіграє вирішальну роль – розповідає журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

Вона зазначила, що найперші дебати відбулись в 1960 році між Джоном Кеннеді і Річардом Ніксоном. Історики вважають, що саме ці дебати вирішили долю перегонів, бо тоді виборці надали велику перевагу молодому та харизматичному Кеннеді.



Дебати між кандидатами у президенти США Джоном Кеннеді та Річардом Ніксоном

Коли і як відбудуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів у президенти. Але остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.